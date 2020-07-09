Так званий "куратор українського напрямку" Кремля Дмитро Козак заявив, що потреби збирати нову зустріч у нормандському форматі немає. Однак винна у тому, за словами ставленика Путіна, Україна.

За поточної позиції України перспективи провести новий саміт немає. Про це Дмитро Козак заявив в інтерв'ю ТАСС.

Попередня заява Куратор Кремля Козак стверджує, що Росії не потрібні ні Донбас, ні війна на ньому

Передував цій однозначній заяві анонс нової зустрічі від віце-прем'єр України Олексія Резнікова. Він розповів, що саміт лідерів чотирьох країн можливий вже в серпні.

Втім на такі дати не погоджується Кремль: за словами Козака, Україна не виконує попередніх домовленостей "нормандії".

Саміт можна проводити тільки за умови, якщо виконуються рішення попередніх зустрічей. Станом на сьогодні жодна з домовленостей паризького саміту не виконана,

– обґрунтував свою думку Козак.

Тим часом дзеркальну позицію нещодавно висловили в Офісі Президента Зеленського. Там зазначили: нормандський саміт немає сенсу проводити, щоб зафіксувати відсутність результатів виконання попередніх домовленостей.

"Берлін налаштований на проведення наступного саміту в нормандському форматі, але нікому не потрібен саміт заради саміту", – сказав заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

Детальніше Нікому не потрібен саміт заради саміту: у Зеленського висловились про нормандський формат

Чому Кремль маніпулює фактами

9 грудня 2019 року "нормандська четвірка" досягла десяти домовленостей. Серед вже виконаних – часткове розведення військ, обмін полоненими.

Які домовленості нормандського саміту 9 грудня 2019 року не виконані

Українські громадяни досі ще залишаються і на окупованому Донбасі, і в окупованому Криму, і на території Росії. Але переговори щодо звільнення тривають.

Не виконані домовленості щодо безумовного припинення вогню, за визначенням нових ділянок розведення сил про доступ гуманітарних організацій до окупованих територій.

Зараз закритий доступ СММ ОБСЄ на непідконтрольну територію.

Зустріч через чотири місяці. Однак тут поважна причина недотримання домовленості – пандемія коронавірусу.



Яких домовленостей дійшли на попередній зустрічі "норманської четвірки" / Інфографіка 24 каналу