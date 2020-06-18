Нормандський саміт немає сенсу проводити, щоб зафіксувати відсутність результатів виконання попередніх домовленостей для припинення війни на Донбасі і повернення Україні тимчасово окупованих територій.

Що кажуть в Офісі Президента

"Берлін налаштований на проведення наступного саміту в нормандському форматі, але нікому не потрібен саміт заради саміту", – сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

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Приїхати в Берлін або організувати відеоконференцію лідерів "нормандської четвірки" можна в будь-який момент. Але не для того, щоб зафіксувати відсутність результатів, додав Жовква.

Що відомо про зустріч у Берліні 2 червня

Заступник голови ОП пояснив, що 2 червня представницька українська делегація їхала до Берліна, щоб скоординувати свою позицію з німецькою стороною про те, як можна прискорити динаміку і в мінському процесі, і в нормандському форматі.

Ми їхали туди, усвідомлюючи ситуацію після паризького саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Більшість домовленостей того саміту не виконано,

– констатував Жовква.

При цьому він зазначив, що позитивом, звичайно, було взаємне звільнення утримуваних осіб, хоча принцип "всіх на всіх" ще не реалізований.

Які домовленості нормандського саміту 9 грудня 2019 року не виконані

Українські громадяни досі ще залишаються і на окупованому Донбасі, і в окупованому Криму, і на території Росії. Але переговори щодо звільнення тривають, сказав Жовква.

Не виконані домовленості щодо безумовного припинення вогню, за визначенням нових ділянок розведення сил про доступ гуманітарних організацій до окупованих територій.

Зараз закритий доступ СММ ОБСЄ на непідконтрольну територію.

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За словами заступника голови ОП, в Німеччині почули підходи України і підтримали їх. Про це Президенту України Володимиру Зеленському, зокрема, повідомила канцлерка Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові 5 червня.

Жовква зазначив, що з аналогічною метою делегація України від 12 червня відвідала і Париж, щоб скоординувати свою позицію зі ще одним партнером у нормандському форматі.



Домовленості "нормандської четвірки" від 9 грудня 2019 року / Інфографіка 24 каналу