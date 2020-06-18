Нікому не потрібен саміт заради саміту: у Зеленського висловились про нормандський формат
Нормандський саміт немає сенсу проводити, щоб зафіксувати відсутність результатів виконання попередніх домовленостей для припинення війни на Донбасі і повернення Україні тимчасово окупованих територій.
Що кажуть в Офісі Президента
"Берлін налаштований на проведення наступного саміту в нормандському форматі, але нікому не потрібен саміт заради саміту", – сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.
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Приїхати в Берлін або організувати відеоконференцію лідерів "нормандської четвірки" можна в будь-який момент. Але не для того, щоб зафіксувати відсутність результатів, додав Жовква.
Що відомо про зустріч у Берліні 2 червня
Заступник голови ОП пояснив, що 2 червня представницька українська делегація їхала до Берліна, щоб скоординувати свою позицію з німецькою стороною про те, як можна прискорити динаміку і в мінському процесі, і в нормандському форматі.
Ми їхали туди, усвідомлюючи ситуацію після паризького саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Більшість домовленостей того саміту не виконано,
– констатував Жовква.
При цьому він зазначив, що позитивом, звичайно, було взаємне звільнення утримуваних осіб, хоча принцип "всіх на всіх" ще не реалізований.
Які домовленості нормандського саміту 9 грудня 2019 року не виконані
- Українські громадяни досі ще залишаються і на окупованому Донбасі, і в окупованому Криму, і на території Росії. Але переговори щодо звільнення тривають, сказав Жовква.
- Не виконані домовленості щодо безумовного припинення вогню, за визначенням нових ділянок розведення сил про доступ гуманітарних організацій до окупованих територій.
- Зараз закритий доступ СММ ОБСЄ на непідконтрольну територію.
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За словами заступника голови ОП, в Німеччині почули підходи України і підтримали їх. Про це Президенту України Володимиру Зеленському, зокрема, повідомила канцлерка Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові 5 червня.
Жовква зазначив, що з аналогічною метою делегація України від 12 червня відвідала і Париж, щоб скоординувати свою позицію зі ще одним партнером у нормандському форматі.
Домовленості "нормандської четвірки" від 9 грудня 2019 року / Інфографіка 24 каналу