Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зустріч в нормандському форматі для Володимира Путіна не є цікавою. А рішення щодо України він приймає особисто.

Про це він сказав в коментарі 24 каналу та пояснив, що багато міжнародних зустрічей відбулось онлайн через карантин, на яких приймались важливі рішення. Тому, якщо є політична воля і бажання, то можна зібрати в такому форматі й "нормандську четвірку".

До слова Нормандська зустріч відбудеться у 2020 році, – Єрмак

"Однак Путіну і Росії – це непотрібно, і найближчим часом нормандської зустрічі не буде", – пояснив Клімкін.

Рішення виключно щодо України, я не кажу про Донбас, приймає особисто російський президент,

– сказав ексголова МЗС України.

Також додав: "Треба розуміти, що Донбас – це питання внутрішньополітичне для Росії. Зараз в них перенесений парад, вони прийняли нову доктрину, фактично, застосування ядерної зброї, потім 1 липня буде голосування щодо конституційних поправок, принциповим моментом яких є обнулення терміну Путіна. Тому зараз зібрати ядерний електорат критично і для Путіна, і для російського керівництва".

За його словами, не варто очікувати, що Росія піде на якісь поступки. Навпаки наголосив на ймовірному піднятті ставок з боку РФ.

"Це може бути гібридне підняття ставок, військова ескалація чи комбінація. Тому казати, що сьогодні ми маємо очікувати на позитивний прорив, я його не бачу", – зазначив Клімкін.

Результати нормандської зустрічі у 2019 році

Росія повноцінно не виконала жодного пункту з домовленостей нормандської зустрічі. Навіть ті, які були 9 грудня визначені як "невідкладні", які стосуються:

режиму тиші;

розмінування;

розведення військ на нових ділянках;

обмін всіх на всіх;

безперешкодну роботу ОБСЄ та гуманітарних організацій.



Домовленості "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу