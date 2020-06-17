Путину и России это не нужно, – Климкин о новой нормандской встрече
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что встреча в нормандском формате для Владимира Путина не интересна. А решение относительно Украины он принимает лично.
Об этом он сказал в комментарии 24 каналу и объяснил, что многие международные встречи состоялись онлайн из-за карантина, на которых принимались важные решения. Поэтому, если есть политическая воля и желание, то можно собрать в таком формате и нормандскую четверку.
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"Однако Путину и России – это нужно, и ближайшем времени нормандской встречи не будет", – объяснил Климкин.
Решение исключительно относительно Украины, я не говорю о Донбассе, принимает лично российский президент,
– сказал экс-глава МИД Украины.
Также добавил: "Надо понимать, что Донбасс – это вопрос внутренне-политический для России. Сейчас у них перенесен парад, они приняли новую доктрину, фактически, применение ядерного оружия, затем 1 июля будет голосование по конституционным поправкам, принципиальным моментом которых является обнуление срока Путина. Поэтому сейчас собрать ядерный электорат критически и для Путина, и для российского руководства".
По его словам, не стоит ожидать, что Россия пойдет на какие-то уступки. Напротив отметил вероятное поднятие ставок со стороны РФ.
"Это может быть гибридное поднятие ставок, военная эскалация или комбинация. Поэтому говорить, что сегодня мы должны ждать позитивный прорыв, я его не вижу", – отметил Климкин.
Результаты нормандской встречи в 2019 году
Россия полноценно не выполнила ни одного пункта из договоренностей нормандской встречи. Даже те, которые были 9 декабря определены как "неотложные", касающиеся:
- режима тишины;
- разминирования;
- разведения войск на новых участках;
- обмена всех на всех;
- беспрепятственной работы ОБСЕ и гуманитарных организаций.
Договоренности "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала