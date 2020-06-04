Встреча лидеров стран нормандского формата состоится в 2020 году. Сейчас продолжается диалог Украины с российской стороной.

Председатель ОПУ Андрей Ермак в интервью Morgen post заявил, что встреча состоится в Берлине.

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Заметим, что встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины была запланирована на весну. Однако пандемия коронавируса усложнила процесс переговоров, поэтому встречу перенесли.

Ранее в Германии заявляли, что про подготовку нового саммита можно будет говорить исключительно после того, как стороны достигнут какого-либо прогресса в вопросах.

Сейчас переговоры продолжаются на уровне глав МИД. Ранее дипломаты обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и обмен пленными. Все о переговорах – читайте по ссылке.

Что известно о переговорах в нормандском формате?Встреча "нормандской четверки" в последний раз была 9 декабря 2019 года. Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – именно в апреля 2020 года.



Переговорный процесс был осложнен пандемией коронавируса, поэтому пока ничего неизвестно о новой дате. Предварительно, встреча состоится в Германии. Украина сделала шаги для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года. В то же время Россия не сделала для сотрудничества ничего.



Договоренности "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала