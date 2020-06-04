Зустріч лідерів країн нормандського формату відбудеться у 2020 році. Наразі триває діалог України з російською стороною.

Голова ОПУ Андрій Єрмак в інтерв’ю Morgen post заявив, що зустріч відбудеться у Берліні.

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Зауважимо, що зустріч лідерів Франції, Німеччини, Росії та України була запланована на весну. Однак пандемія коронавірусу ускладнила процес переговорів, тому зустріч перенесли.

Раніше у Німеччині наголошували, що підготовку нового саміту можна буде говорити виключно після того, як сторони досягнуть якогось прогресу у питаннях.

Наразі переговори тривають на рівні глав МЗС. Раніше дипломати обговорили безпекові питання врегулювання ситуації на Донбасі та обмін полоненими. Все про переговори – читайте за посиланням.

Що відомо про переговори у нормандському форматі?Зустріч "нормандської четвірки" востаннє була 9 грудня 2019 року. Тоді учасники зустрічі домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітня 2020 року.



Переговорний процес був ускладнений пандемією коронавірусу, тож наразі нічого невідомо про нову дату. Попередньо, зустріч відбудеться у Німеччині. Україна зробила кроки для виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі у грудні 2019 року. Водночас Росія не зробила для співпраці нічого.



Домовленості "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу