Голови МЗС "нормандської четвірки" провели переговори: основне

Міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" 30 квітня провели відеопереговори. Вони обговорили реалізацію домовленостей грудневого саміту Нормандії, обмін полоненими та ситуацію з коронавірусом.

За підсумками переговорів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що позиція України залишається незмінною і її підтримують партнери з Франції та Німеччини. Ключовим питання для сторін залишається пошук взаємоприйнятних рішень для припинення війни та деокупації українських територій, повідомляє 24 канал.

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Дипломат наголосив, що готовий до діалогу з будь-яких найчутливіших питань, але українська сторона ніколи не перетинатиме червоні лінії. Водночас глава МЗС РФ Сергій Лавров під час переговорів намагався звести ситуацію до прямого діалогу між Україною та підконтрольними Росії бойовиками так званих "Л/ДНР".

"Певна частина розмови була присвячена спробам російського колеги завести інтерпретацію реальності в прямий діалог між Києвом та так званим умовним Донецьком та Луганськом. Україна готова говорити з українцями на окупованих територіях, Ба більше, ми прагнемо цього. Але ми не повинні говорити з тими незаконними формуваннями, які не уповноважені належним чином представляти інтереси українців з окупованих територій", – відзначив Кулеба.

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Про обмін і нові звільнення полонених

Міністри привітали передвеликодній обмін полоненими і обговорили ймовірність нового обміну. Так, Кулеба під час переговорів заявив про необхідність звільнення усіх українців, яких незаконно утримують на території Росії та в окупованому Криму.

"Безумовно, ми ще далекі від реалізації формули обміну "всіх на всіх", тому потрібно рухатися вперед. Тут Росія і Україна мають продовжити взаємодіяти. Я окремо наголосив на необхідності звільнення українців, яких утримують на території РФ, в окупованому Криму, і звернувся до свого російського колеги із закликом вести активну роботу з метою їх звільнення", – сказав Кулеба.

Про війну на Донбасі

Міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції також домовилися, що Тристороння контактна група якнайшвидше обговорить деталі проголошення припинення вогню на Донбасі і визначить дату, з якої його буде запроваджено.

Про нові перемовини

Під час зустрічі главт МЗС домовилися провести нові переговори у форматі відеоконференції наступного місяця – в травні 2020 року.

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