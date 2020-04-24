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      Яку тактику в переговорах по Донбасу обрала Росія і як діяти зараз Україні

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      Путін поспішає, а Зеленському треба вичікувати / gettyimages.com

      Путіну вигідно зараз провести розведення військ на фронті. Тому Росія підштовхує переговорний процес у Мінську. Для України оптимальна позиція в перемовинах – вичікування.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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      Путін поспішає з переговорами по Донбасу. Бо ситуація в Росії через падіння економіки і коронавірус дуже не сприятлива для влади. Главі РФ треба результат. Президенту Зеленському зараз щодо Донбасу треба обрати тактику за принципом процесу, а не результату. Провести зустріч у нормандському форматі вже після пандемії. Приміром, восени,
      – зауважує Сергій Постоловський.

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      За словами експерта, Путін у нещодавній телефонній розмові з Меркель обговорював надання особливого статусу Донбасу. Тому, щоб досягти свого результату, Росія посилюватиме військову напруженість на Донбасі, тиснутиме на Меркель і Макрона.

      Зеленському треба продовжувати переговори, але не йти на розведення військ. Це не головне питання порядку денного. Не йти на якісь конкретні домовленості, брати на себе зобов’язання, поки переговори тривають у режимі відеоконференцій. Україні треба активізувати контакти з Німеччиною і Францією. Переконати Берлін і Париж, що ми всі – заручники Росії і її волі,
      – наголошує Постоловський.

      Політолог підкреслює: зараз кардинально змінюється геополітична картина. Росія зацікавлена в зміні ЄС. В першу чергу, кордонів. Не виключено, що буде повернена шенгенська зона. Тобто, приміром, Україну позбавлять безвізу. Посилення контролю щодо пересувань між країнами ЄС. Для Путіна, зауважує Постоловський, чим гірше ЄС, тим йому краще. Росія активізує свої зусилля по всіх напрямках – від шпигунства, інформаційної пропаганди – до офіційних лобістів в ЄС.

      Що відомо про засідання Тристоронньої контактної групи

      • Трьохстороння контактна група 22 квітня провела чергову зустріч у режимі відеоконференції.
      • Одним із головних рішень стало створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном. Це ініціатива України. Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання мінських угод.
      • Українська сторона також наполягала, щоб нові ділянки розведення військ відповідали запитам гуманітарного характеру і створювали осередки безпеки для місцевих жителів.
      • Також обговорювали імплементацію формули Штайнмаєра. І піднімали питання, пов'язані з особливим статусом окремих районів Донецької та Луганської областей України.


      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / 24 канал

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Володимир Путін Розведення військ Нормандський формат
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