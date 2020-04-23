Знову формула Штайнмаєра: в ОБСЄ розповіли про деталі переговорів в межах ТКГ
На засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, 22 квітня, обговорювали імплементацію формули Штайнмаєра. Також там піднімали питання, пов'язані з особливим статусом окремих районів Донецької та Луганської областей України.
Відповідну заяву зробила спецпредставниця голови ОБСЄ в контактній групі Гайді Грау, повідомляє пресслужба організації.
Актуально Створення групи для відновлення контролю над кордоном: про що домовились на засіданні ТКГ
За її словами, в центрі уваги робочої групи з безпеки тривали дискусії щодо визначення додаткових ділянок розведення військ на Донбасі.
Грау закликала надати можливість перетину лінії зіткнення цивільному населенню виходячи з гуманітарних міркувань.
Зверніть увагу! Україна під час переговорів ТКГ вкотре категорично заперечила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.
Про що ще представники ТКГ говорили під час переговорів
- підготовку можливого наступного етапу обміну полоненими за формулою "всіх на всіх",
- питання водопостачання через лінію розмежування на територію окупованого Донбасу,
- розмінування територій,
- одночасне відкриття двох додаткових КПВВ на лінії зіткнення в Луганській області.
Що відомо про вчорашнє засідання ТКГ та його результати
- Трьохстороння контактна група 22 квітня провела чергову зустріч у режимі відеоконференції.
- Одним із головних рішень стало створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном. Це ініціатива України. Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання мінських угод.
- Українська сторона також наполягала, щоб нові ділянки розведення військ відповідали запитам гуманітарного характеру і створювали осередки безпеки для місцевих жителів.
Що треба знати про формулу Штайнмаєра?
Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки цьому документу вдасться досягти миру на Сході України.
Вона передбачає:
• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
• Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.
• За словами українського президента Володимира Зеленського, вибори можуть відбутися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.
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