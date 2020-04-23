Знову формула Штайнмаєра: в ОБСЄ розповіли про деталі переговорів в межах ТКГ

На засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, 22 квітня, обговорювали імплементацію формули Штайнмаєра. Також там піднімали питання, пов'язані з особливим статусом окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Відповідну заяву зробила спецпредставниця голови ОБСЄ в контактній групі Гайді Грау, повідомляє пресслужба організації.

Актуально Створення групи для відновлення контролю над кордоном: про що домовились на засіданні ТКГ

За її словами, в центрі уваги робочої групи з безпеки тривали дискусії щодо визначення додаткових ділянок розведення військ на Донбасі.

Грау закликала надати можливість перетину лінії зіткнення цивільному населенню виходячи з гуманітарних міркувань.

Зверніть увагу! Україна під час переговорів ТКГ вкотре категорично заперечила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Про що ще представники ТКГ говорили під час переговорів

підготовку можливого наступного етапу обміну полоненими за формулою "всіх на всіх",

питання водопостачання через лінію розмежування на територію окупованого Донбасу,

розмінування територій,

одночасне відкриття двох додаткових КПВВ на лінії зіткнення в Луганській області.

Що відомо про вчорашнє засідання ТКГ та його результати

Трьохстороння контактна група 22 квітня провела чергову зустріч у режимі відеоконференції.

Одним із головних рішень стало створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном . Це ініціатива України. Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання мінських угод.

. Це ініціатива України. Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання мінських угод. Українська сторона також наполягала, щоб нові ділянки розведення військ відповідали запитам гуманітарного характеру і створювали осередки безпеки для місцевих жителів.

Що треба знати про формулу Штайнмаєра?

Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки цьому документу вдасться досягти миру на Сході України.

Вона передбачає:

• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

• Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.

• За словами українського президента Володимира Зеленського, вибори можуть відбутися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.