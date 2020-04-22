Створення групи для відновлення контролю над кордоном: про що домовились на засіданні ТКГ
Трьохстороння контактна група 22 квітня провела чергову зустріч у режимі відеоконференції. Україна ініціювала створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном.
Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання мінських угод. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
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Про що ще домовлялися в ТКГ
- В межах підгрупи з безпеки продовжилася робота з визначення наступних ділянок розведення сил і засобів. Українська сторона наполягає, що такі ділянки повинні відповідати запитам гуманітарного характеру і створювати осередки безпеки для місцевих жителів.
- В гуманітарній підгрупі продовжена робота по формуванню списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.
- Також було відзначено досягнення української сторони в частині гуманітарного розмінування соціальних об'єктів, зокрема шкіл, садочків, лікарень, кладовищ тощо.
- Україна з ОБСЄ також висловили стурбованість щодо блокування роботи місії на окупованих територіях Донбасу.
- Учасники ТКГ дійшли згоди щодо необхідності активізації підготовки до відкриття нових КПВВ на лінії розмежування.
- Крім того, українська сторона вкотре категорично заперечила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.
Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:
- у районі Станиці Луганської
- у районі Золотого
- у районі Петрівського.
Зверніть увагу! Окрім розведення, ТКГ обговорює й майбутні етапи звільнення полонених. Українська сторона вже передала відповідні списки на обмін. Загалом поки відомо про 200 полонених українців.
Карта розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
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