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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Створення групи для відновлення контролю над кордоном: про що домовились на засіданні ТКГ

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      Про що домовились під час переговорів у форматі ТКГ / president.gov.ua

      Трьохстороння контактна група 22 квітня провела чергову зустріч у режимі відеоконференції. Україна ініціювала створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном.

      Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання мінських угод. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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      Про що ще домовлялися в ТКГ

      • В межах підгрупи з безпеки продовжилася робота з визначення наступних ділянок розведення сил і засобів. Українська сторона наполягає, що такі ділянки повинні відповідати запитам гуманітарного характеру і створювати осередки безпеки для місцевих жителів.
      • В гуманітарній підгрупі продовжена робота по формуванню списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.
      • Також було відзначено досягнення української сторони в частині гуманітарного розмінування соціальних об'єктів, зокрема шкіл, садочків, лікарень, кладовищ тощо.
      • Україна з ОБСЄ також висловили стурбованість щодо блокування роботи місії на окупованих територіях Донбасу.
      • Учасники ТКГ дійшли згоди щодо необхідності активізації підготовки до відкриття нових КПВВ на лінії розмежування.
      • Крім того, українська сторона вкотре категорично заперечила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

      Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

      • у районі Станиці Луганської
      • у районі Золотого
      • у районі Петрівського.

      Зверніть увагу! Окрім розведення, ТКГ обговорює й майбутні етапи звільнення полонених. Українська сторона вже передала відповідні списки на обмін. Загалом поки відомо про 200 полонених українців.


      Карта розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості
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