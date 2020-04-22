Зеленський впевнений, що закінчить війну на Донбасі до кінця каденції
Президент Зеленський висловив впевненість, що до 2024 року Україні вдасться зупинити війну на Донбасі. Глава держави заявив, що зараз процес перемовин намагаються пришвидшити, а невдовзі – будуть результати цього.
Про це український лідер розповів у фільмі, який транслюватиме Офіс Президента і 24 канал.
Головне Рік президента Зеленського: відео та основні тези з фільму
Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати рік, готовий працювати рік,
– наголосив він.
Зеленський зауважив: якщо Мінський процес не буде працювати, його команда буде міняти тактику.
"Ми до цього готові – рік ще не пройшов. Зараз щотижня відбуватимуться зустрічі Тристоронньої контактної групи в режимі відеозв'язку. Тобто, ми пришвидшили цей процес, і будуть результати", – додав він.
За словами Зеленського, після кожної мінської зустрічі повинен бути документ, що засвідчуватиме певні домовленості сторін, "кроки вперед".
Рік президентства Зеленського: фільм
Що відомо про війну на Донбасі? Її розпочали російські загони, які вторглися у квітні 2014 року на територію українського Донбасу. Це трапилося вже після захоплення Російською Федерацією Криму, серії проросійських виступів в Україні і проголошення "державних суверенітетів" так званих "ДНР" та "ЛНР".
Попри численні факти участі Збройних сил РФ та докази причетності Росії до війни, офіційно Росія не визнає факту свого вторгнення в Україну. Однак, все ж сідає за переговорний стіл у рамках нормандського формату та ТКГ у Мінську.
Станом на листопад 2019 року, за підрахунками ООН, відомо про понад 44 тисячі загиблих і поранених у цій війні. Серед них – 25% становлять місцеві мешканці.
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