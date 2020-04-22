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      Зеленський впевнений, що закінчить війну на Донбасі до кінця каденції

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Зеленський висловив впевненість, що до 2024 року Україні вдасться зупинити війну на Донбасі. Глава держави заявив, що зараз процес перемовин намагаються пришвидшити, а невдовзі – будуть результати цього.

      Про це український лідер розповів у фільмі, який транслюватиме Офіс Президента і 24 канал.

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      Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати рік, готовий працювати рік,
      – наголосив він.

      Зеленський зауважив: якщо Мінський процес не буде працювати, його команда буде міняти тактику.

      "Ми до цього готові – рік ще не пройшов. Зараз щотижня відбуватимуться зустрічі Тристоронньої контактної групи в режимі відеозв'язку. Тобто, ми пришвидшили цей процес, і будуть результати", – додав він.

      За словами Зеленського, після кожної мінської зустрічі повинен бути документ, що засвідчуватиме певні домовленості сторін, "кроки вперед".

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      Що відомо про війну на Донбасі? Її розпочали російські загони, які вторглися у квітні 2014 року на територію українського Донбасу. Це трапилося вже після захоплення Російською Федерацією Криму, серії проросійських виступів в Україні і проголошення "державних суверенітетів" так званих "ДНР" та "ЛНР".

      Попри численні факти участі Збройних сил РФ та докази причетності Росії до війни, офіційно Росія не визнає факту свого вторгнення в Україну. Однак, все ж сідає за переговорний стіл у рамках нормандського формату та ТКГ у Мінську.

      Станом на листопад 2019 року, за підрахунками ООН, відомо про понад 44 тисячі загиблих і поранених у цій війні. Серед них – 25% становлять місцеві мешканці.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Президент України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Нормандський формат Офіс Президента Окуповані території Мінські домовленості Україна – Росія
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