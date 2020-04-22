Рік президента Зеленського: відео та основні тези з фільму

22 квітня відбулася прем'єра фільму "Рік президента Зеленського". У ній глава держави підсумував свої основні здобутки за час при владі та поділився планами на майбутнє.

Показ стрічки анонсував Офіс Президента. Після завершення карантину Володимир Зеленський збере прес-конференцію щодо підсумків року президентства.

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Про що фільм "Рік президента Зеленського": основні тези

► Закон про імпічмент. Президент наголосив, що почав з себе й вніс у Верховну Раду законопроєкт, який не хотіли ухвалювати впродовж 30 років.

► Зняття депутатської недоторканності. Зеленський підкреслив, що навіть у новому парламенті цей законопроєкт викликав обурення. Проте завдяки монобільшості вдалося його ухвалити та виконати цю обіцянку.

В Україні ще не було такого парламенту. За віком він молодший за будь-яке скликання, він ментально інший. Особливо партія "Слуга народу" – так, вона різна, їх багато. Але результат є результат: 180 законів було ухвалено за 8 місяців, – наголосив глава держави.

► Про Кабмін. Зеленський зазначив, що урядом командує прем'єр-міністр. Проте він впевнений, що за цим повинен слідкувати президент.

"Якщо якийсь міністр завалив роботу, не може виконувати свої обов'язки, я як президент буду впливати та робити все, щоб міняти його на іншого. Будемо так робити, поки не сформуємо ідеальний уряд, де кожен буде на своєму місці", – пояснив він.

► Зарплати чиновників. Президент підкреслив, що зараз український чиновник заробляє максимум 47 тисяч гривень, натомість раніше – це були мільйони. Й додав, що будь-які зміни – це доволі складно, адже робляться вони переважно через закони. А тисячі правок до важливих законопроєктів гальмують процес.

Ми лише почали перезавантажувати владу в країні. Ми зверху – президент, уряд, парламент. Всі державні підприємства, всі наглядові ради – це все потрібно також перезавантажувати. Тільки тоді країна може мати шанс вилізти з цієї прірви,

– вважає Зеленський.

► Про сім'ю. Зеленський розповів, що працювати доводиться без вихідних. "Думаю, звикнути до мого президентства не можна. Ми (сім'я президента – 24 канал) навчилися так жити. Вони розуміють, що це відповідальна сторінка не тільки мого життя, але й нашої родини", – пояснив він.

Попри це, дружина та діти глави держави все ж зіштовхуються з певним дискомфортом. Адже важко знайти можливість побути наодинці, коли поруч завжди перебуває охорона.

► Підтримка світових лідерів та міжнародних організацій. Президент зазначив, що познайомився з низкою світових лідерів і заручився їхньою підтримкою у його прагеннях. "З НАТО відносини є, з ЄС – вони прекрасні. Якщо Рада дасть таку можливість, Україна отримає допомогу від МВФ", – зауважив Зеленський.

Довідка. Двома основними умовами для отримання траншу від МВФ є ухвалення закону про ринок землі та закону про банки.

Також глава держави запевнив, що в Україна зараз міцні відносини й із США.

► Повне перезавантаження судової системи. Зеленський переконаний, що впродовж усіх років незалежності в Україні вибудувана судова система, яка не працює справедливо. Він підтримує її повне перезавантаження. Президент навів приклади успішної роботи правоохоронців – справи Сергія Пашинського та Олега Гладковського.

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► Про "правоохоронний хаос". Президент підкреслив, що не розуміє, для чого Україні стільки правоохоронних органів. Він впевнений, що така їх кількість тягне за собою розмиття відповідальності. Тож їх також обов'язково потрібно перезавантажувати.

► Про війну на Донбасі. Зеленський впевнений, що до 2024 року Україні війну на Донбасі вдасться зупинити. За словами президента, процес перемовин намагаються пришвидшити, а невдовзі – будуть результати.

Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати рік, готовий працювати рік,

– наголосив глава держави.

► Про намір створити національну авіакомпанію. Президент розповів, що наразі триває робота над програмою, аби втілити плани створення державної авіакомпанії у життя. Держава готова виділити на це гроші, замовлення на літаки у такому разі отримає держпідприємство "Антонов".

► Про медичну реформу. Як зазначив Зеленський, під час пандемії коронавірусу COVID-19 cтали помітними усі недоліки медичної реформи. Й наголосив: єдине, що має зараз українська медицина – хороший медичний персонал.

► Нормандська зустріч у Парижі. Зеленський пригадав нормандську зустріч 9 грудня 2019 року. За його словами, вона була складною та на найвищому рівні, який тільки можливий. Він впевнений, що українська делегація вийшла звідти з дуже непоганим результатом.

"Та ніхто ж країну не здав, нічого такого не було підписано. Як я говорив, що на колінах буду стояти (ще задовго до президентства – 24 канал). Та на зустрічі ніхто ж на коліна не вставав", – наголосив президент.