Рік Зеленського: в чому причина високих рейтингів президента

У чому причина високих рейтингів президента Зеленського через рік після виборів та як група Коломойського дестабілізує ситуацію у фракції "Слуга народу", розказали експерти.

Як впливають на рівень підтримки влади внутрішні суперечності у фракції "Слуга народу", у матеріалі сайту 24 каналу.

Читайте також Рік після перемоги Зеленського: що вдалося зробити

Чому підтримка українцями Зеленського не знижується?

На думку політолога Петра Олещука, українці продовжують сподіватися на Зеленського. Бо, за великим рахунком, більше ні на кого.

Ніхто з виборців Зеленського не хоче повернення старих облич у політику. Нової альтернативи також немає. В середньостатичного виборця Зеленського немає вибору, ніж чекати, що президент реалізує в повній мірі обіцяне,

– наголошує Петро Олещук.



Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Цікаво Зеленський про свою міжнародну політику: Завжди намагаюся зробити лимонад із лимона

Як впливатиме на рейтинги Зеленського проблеми в монобільшості "Слуги народу"

За словами Олещука, так звана група Коломойського, звичайно, серйозно дестабілізує ситуацію у фракції "Слуга народу". Втім, для переважної частини виборців партія "Слуга народу" без Зеленського не існує. Для них "СН" – парламентське відображення Зеленського.

Глобально на рейтинги "Слуги народу" процеси в монобільшості, пов’язані з групою Коломойського, не вплинуть. Рейтинги партії залежатимуть від дій влади і Зеленського зокрема,

– переконаний експерт.

Петро Олещук додає: конфігурація політичного поля в Україні складається вдало для "Слуги народу". Основні конкуренти – "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Опозиційна платформа – За життя" – ті самі, яким рік тому Зеленський опонував. І це створює для "СН" прекрасний політичний контраст, що обумовлює незначне падіння підтримки.



Головні здобутки президента за рік / Інфографіка 24 каналу

На його думку, висновки стосовно формування виборчих списків у Зеленського зроблять. Але проблеми були очікуваними. Партія виникла перед самими виборами. Відповідно, там опинилося багато випадкових людей і тих, хто захищає чиїсь корпоративні інтереси. Але це стосується всіх українських партій – розколи супроводжують політсили протягом усього періоду незалежності. Аби ситуація змінилася, треба, щоб вся політична система еволюціонувала до чіткої ідеологізації партій.

Які суспільно-політичні настрої українців?

Згідно опитування групи "Рейтинг", проведеного 4-7 квітня, якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, то результати були б такими:

"Слуга народу" – 22,3%;

"Європейська солідарність" – 18,6%;

"УДАР" – 13,5%;

"Батьківщина" – 9,4%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 7,2%;

"Голос" – 5,9%.

Увага Надії українців на Зеленського і його партію ще не розтанули, – голова соцгрупи "Рейтинг"

Чи вдасться проголосувати за "антиколомойський" закон

Група Коломойського намагається заблокувати розгляд "антиколомойського" закону і зірвати це рішення. Рішення може проходити непросто. Водночас, зазначає Петро Олещук, голосування за ухвалення змін до регламенту (антиспамівський закон – 24) показало, що голоси в парламенті є. "Антиколомойський" закон можуть підтримати "Європейська солідарність" і "Голос".

Читайте також Гра в імітацію: чи ухвалить Рада "антиколомойський" законопроєкт

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?

Документ є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Після ухвалення в першому читанні "антиколомойського" закону народні депутати внесли рекордну кількість правок – 16 тисяч, що унеможливлює вчасний розгляд документу.

На думку експертів і нардепів, таку кількість правок внесли з метою затягування прийняття важливого для держави документу яким забороняється повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Зокрема, "Приватбанку" олігарху Коломойському. Якщо закон не приймуть, то МВФ може відмовити Україні в черговому транші, що загрожує дефолтом.



Головні невдачі президента за рік / Інфографіка 24 каналу