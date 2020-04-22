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      Рік Зеленського: в чому причина високих рейтингів президента

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      Як змінилося ставлення українців до Зеленського? / Офіційний сайт Президента України

      У чому причина високих рейтингів президента Зеленського через рік після виборів та як група Коломойського дестабілізує ситуацію у фракції "Слуга народу", розказали експерти.

      Як впливають на рівень підтримки влади внутрішні суперечності у фракції "Слуга народу", у матеріалі сайту 24 каналу.

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      Чому підтримка українцями Зеленського не знижується?

      На думку політолога Петра Олещука, українці продовжують сподіватися на Зеленського. Бо, за великим рахунком, більше ні на кого.

      Ніхто з виборців Зеленського не хоче повернення старих облич у політику. Нової альтернативи також немає. В середньостатичного виборця Зеленського немає вибору, ніж чекати, що президент реалізує в повній мірі обіцяне,
      – наголошує Петро Олещук.


      Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

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      Як впливатиме на рейтинги Зеленського проблеми в монобільшості "Слуги народу"

      За словами Олещука, так звана група Коломойського, звичайно, серйозно дестабілізує ситуацію у фракції "Слуга народу". Втім, для переважної частини виборців партія "Слуга народу" без Зеленського не існує. Для них "СН" – парламентське відображення Зеленського.

      Глобально на рейтинги "Слуги народу" процеси в монобільшості, пов’язані з групою Коломойського, не вплинуть. Рейтинги партії  залежатимуть від дій влади і Зеленського зокрема,
      – переконаний експерт.

      Петро Олещук додає: конфігурація політичного поля в Україні складається вдало для "Слуги народу". Основні конкуренти – "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Опозиційна платформа – За життя" – ті самі, яким рік тому Зеленський опонував. І це створює для "СН" прекрасний політичний контраст, що обумовлює незначне падіння підтримки.


      Головні здобутки президента за рік / Інфографіка 24 каналу

      На його думку, висновки стосовно формування виборчих списків у Зеленського зроблять. Але проблеми були очікуваними. Партія виникла перед самими виборами. Відповідно, там опинилося багато випадкових людей і тих, хто захищає чиїсь корпоративні інтереси. Але це стосується всіх українських партій – розколи супроводжують політсили протягом усього періоду незалежності. Аби ситуація змінилася, треба, щоб вся політична система еволюціонувала до чіткої ідеологізації партій.

      Які суспільно-політичні настрої українців?

      Згідно опитування групи "Рейтинг", проведеного 4-7 квітня, якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, то результати були б такими:

      • "Слуга народу" – 22,3%;
      • "Європейська солідарність" – 18,6%;
      • "УДАР" – 13,5%;
      • "Батьківщина" – 9,4%;
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 7,2%;
      • "Голос" – 5,9%.

      Увага Надії українців на Зеленського і його партію ще не розтанули, – голова соцгрупи "Рейтинг"

      Чи вдасться проголосувати за "антиколомойський" закон

      Група Коломойського намагається заблокувати розгляд "антиколомойського" закону і зірвати це рішення. Рішення може проходити непросто. Водночас, зазначає Петро Олещук, голосування за ухвалення змін до регламенту (антиспамівський закон – 24) показало, що голоси в парламенті є. "Антиколомойський" закон можуть підтримати "Європейська солідарність" і "Голос".

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      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?

      • Документ є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.
      • Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
      • Після ухвалення в першому читанні "антиколомойського" закону народні депутати внесли рекордну кількість правок – 16 тисяч, що унеможливлює вчасний розгляд документу.
      • На думку експертів і нардепів, таку кількість правок внесли з метою затягування прийняття важливого для держави документу яким забороняється повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Зокрема, "Приватбанку" олігарху Коломойському. Якщо закон не приймуть, то МВФ може відмовити Україні в черговому транші, що загрожує дефолтом.


      Головні невдачі президента за рік / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Опозиційна платформа – За життя Володимир Зеленський Верховна Рада Слуга народу Статті ВО Батьківщина Партія Голос Європейська солідарність Ігор Коломойський
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