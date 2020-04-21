Надії українців на Зеленського і його партію ще не розтанули, – голова соцгрупи "Рейтинг"

Ті надії, які покладалися на Володимира Зеленського і його партію, в українців ще не розтанули. Проте немає тих максимальних показників, про які йшлося у вересні. І в економічному плані, і з погляду ситуації у владі нічого особливо не змінилося для українців.

"Влада і далі підозрюється в корупції, українець і далі хотів би, щоб влада зробила щось для нього – тобто щоб влада дала грошей, заробітків, благ, дешевих комунальних платежів тощо. Українець і далі дивиться на владу з точки зору, що вона має щось йому дати", – розповів в інтерв’ю "РБК-Україна" директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

До теми Під час карантину і пандемії зростає рейтинг чинної влади, – соціолог

Не отримуючи цього, українець-патерналіст втрачає певну задоволеність владою, зазначив експерт.

За словами Антиповича, Зеленський і "Слуга народу" лишаються певною мірою безальтернативними політичними проєктами.

Гасло Порошенка "жити по-новому" виборець втілив через 5 років, вибравши нового політика у президенти і нову політсилу в парламент. І повертатися до старих політиків українець не дуже хоче,

– зауважив директор "Рейтингу".

Тому в українців один шлях – якщо ти розчарувався в нинішній владі, можеш піти в нікуди: приєднатися до тих, хто не ходить на вибори, або тих, хто не визначився. Можливо, такі українці шукатимуть альтернативні нові політичні проєкти, які мали би з'являтися, припустив Антипович.

Він також відповів ствердно на запитання журналіста про те, чи шукатимуть собі нового месію ті, хто розчарується в Зеленському.

"Так. Невеликі перетоки від зниження підтримки "Слуги народу" пішли до "ОПЗЖ", переважно на сході України, були невеликі перетоки до "Батьківщини" – це насамперед центральна Україна. Але це невеликі перетоки. Ні про які обвали рейтингу "СН" на користь якоїсь політсили не йдеться", – зазначив експерт.

Тому, на його думку, такий розчарований виборець мав би шукати новий політичний проєкт, але наразі їх не видно і не чутно. Українцям потрібен лідер, який сидітиме на телеекранах, буде впізнаваний, близький до народу з погляду хоча б декларованих ним принципів та ідей.

До теми За яку партію готові голосувати українці сьогодні



Як змінилося ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу