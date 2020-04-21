12:04
21 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Під час карантину і пандемії зростає рейтинг чинної влади, – соціолог

      - Читать новость на русском
      Дослідження показують зростання довіри до влади під час карантину / president.gov.ua

      Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович каже, що карантин і пандемія коронавірусу позитивно впливають на рейтинги влади. При цьому це стосується як державної влади в цілому, так і місцевої.

      Дані про зростання рейтингів місцевої влади показали нещодавні регіональні дослідження, розповів Антипович в інтерв'ю "РБК-Україна".

      Цікаво Скільки українців проголосували би за Зеленського зараз: рейтинг

      Ми ж розуміємо, що тільки влада може боротися з пандемією. Жоден опозиційний політик або альтернативний кандидат не може забезпечити захист пересічному українцеві, а влада – може,
      – підкреслив директор "Рейтингу".

      За його словами, люди у такі важкі часи бояться за власне життя і здоров'я своїх рідних, тож шукають захисту. Цей захист українці знаходять у людях, які борються з пандемією, тобто у влади.

      "Саме коронавірус зупинив падіння рейтингу "Слуги народу". У час пандемії усі погляди звернені на хворобу, є страх захворіти, страх за близьких, і всі економічні і політичні негаразди, всі скандали у владі, все це відійшло на другий план", – пояснює Олексій Антипович.

      Що відомо про рейтинги влади?Антипович каже, що рейтинг "Слуги народу" постійно падав після виборів аж до запровадження карантину. Тоді просто став на місці.

      Разом з тим, за даними КМІСу, за Зеленського у квітні проголосували б 44% українців. Водночас рівень негативного ставлення до президента наразі зростає і становить вже 25%.


      Рейтинг довіри до Володимира Зеленського станом на квітень 2020 року / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020 Соціологічне дослідження Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Коронавірус воскрес, або Друге життя штаму COVID-19
      Михайло Дубинянський
      сьогодні , 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
      Олександр Бевза