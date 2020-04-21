Під час карантину і пандемії зростає рейтинг чинної влади, – соціолог

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович каже, що карантин і пандемія коронавірусу позитивно впливають на рейтинги влади. При цьому це стосується як державної влади в цілому, так і місцевої.

Дані про зростання рейтингів місцевої влади показали нещодавні регіональні дослідження, розповів Антипович в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Ми ж розуміємо, що тільки влада може боротися з пандемією. Жоден опозиційний політик або альтернативний кандидат не може забезпечити захист пересічному українцеві, а влада – може,

– підкреслив директор "Рейтингу".

За його словами, люди у такі важкі часи бояться за власне життя і здоров'я своїх рідних, тож шукають захисту. Цей захист українці знаходять у людях, які борються з пандемією, тобто у влади.

"Саме коронавірус зупинив падіння рейтингу "Слуги народу". У час пандемії усі погляди звернені на хворобу, є страх захворіти, страх за близьких, і всі економічні і політичні негаразди, всі скандали у владі, все це відійшло на другий план", – пояснює Олексій Антипович.

Що відомо про рейтинги влади?Антипович каже, що рейтинг "Слуги народу" постійно падав після виборів аж до запровадження карантину. Тоді просто став на місці.



Разом з тим, за даними КМІСу, за Зеленського у квітні проголосували б 44% українців. Водночас рівень негативного ставлення до президента наразі зростає і становить вже 25%.



Рейтинг довіри до Володимира Зеленського станом на квітень 2020 року / інфографіка 24 каналу