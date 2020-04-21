Во время карантина и пандемии растет рейтинг действующей власти – социолог
Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович говорит, что карантин и пандемия коронавируса положительно влияют на рейтинги власти. Причем это касается как государственной власти в целом, так и местной.
Данные о росте рейтингов местной власти показали недавние региональные исследования, рассказал Антипович в интервью "РБК-Украина".
Интересно Сколько украинцев проголосовали бы за Зеленского сейчас: рейтинг
Мы же понимаем, что только власть может бороться с пандемией. Ни один оппозиционный политик или альтернативный кандидат не может обеспечить защиту рядовому украинцу, а власть – может,
– подчеркнул директор "Рейтинга".
По его словам, люди в такие тяжелые времена боятся за свою жизнь и здоровье своих родных, поэтому ищут защиты. Эту защиту украинцы находят у людей, которые борются с пандемией, то есть у власти.
"Именно коронавирус остановил падение рейтинга "Слуги народа". Во время пандемии все взгляды обращены на болезнь, есть страх заболеть, страх за близких, и все экономические и политические неурядицы, все скандалы во власти, все это отошло на второй план", – объясняет Алексей Антипович.
Что известно о рейтингах власти?Антипович говорит, что рейтинг "Слуги народа" постоянно падал после выборов вплоть до введения карантина. Тогда просто стал на месте.
Вместе с тем, по данным КМИС, за Зеленского в апреле проголосовали бы 44% украинцев. В то же время уровень негативного отношения к президенту пока растет и составляет уже 25%.
Рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому по состоянию на апрель 2020 года / инфографика 24 канала
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