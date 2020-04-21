11:11
21 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ НЕФТЬ

      Во время карантина и пандемии растет рейтинг действующей власти – социолог

      - Читати новину українською
      Исследования показывают рост доверия к власти во время карантина / president.gov.ua

      Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович говорит, что карантин и пандемия коронавируса положительно влияют на рейтинги власти. Причем это касается как государственной власти в целом, так и местной.

      Данные о росте рейтингов местной власти показали недавние региональные исследования, рассказал Антипович в интервью "РБК-Украина".

      Интересно Сколько украинцев проголосовали бы за Зеленского сейчас: рейтинг

      Мы же понимаем, что только власть может бороться с пандемией. Ни один оппозиционный политик или альтернативный кандидат не может обеспечить защиту рядовому украинцу, а власть – может,
      – подчеркнул директор "Рейтинга".

      По его словам, люди в такие тяжелые времена боятся за свою жизнь и здоровье своих родных, поэтому ищут защиты. Эту защиту украинцы находят у людей, которые борются с пандемией, то есть у власти.

      "Именно коронавирус остановил падение рейтинга "Слуги народа". Во время пандемии все взгляды обращены на болезнь, есть страх заболеть, страх за близких, и все экономические и политические неурядицы, все скандалы во власти, все это отошло на второй план", – объясняет Алексей Антипович.

      Что известно о рейтингах власти?Антипович говорит, что рейтинг "Слуги народа" постоянно падал после выборов вплоть до введения карантина. Тогда просто стал на месте.

      Вместе с тем, по данным КМИС, за Зеленского в апреле проголосовали бы 44% украинцев. В то же время уровень негативного отношения к президенту пока растет и составляет уже 25%.


      Рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому по состоянию на апрель 2020 года / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Социологическое исследование Слуга народа Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      18 апреля , 00:30 Сбитие беспилотника РФ: на Донбассе снова обнаружили доказательства присутствия страны-агрессора
      Михайло Макарук
      18 апреля , 00:18 Новости о коронавирусе 17 апреля: скандал со смертностью в Китае, Украина еще не достигла пика
      Соломія Ніколайчук