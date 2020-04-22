Год Зеленского: в чем причина высоких рейтингов президента

В чем причина высоких рейтингов президента Зеленского через год после выборов и как группа Коломойского дестабилизирует ситуацию во фракции "Слуга народа", рассказали эксперты.

Как влияют на уровень поддержки власти внутренние противоречия во фракции "Слуга народа", в материале сайта 24 канала.

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Почему поддержка украинцами Зеленского не снижается?

По мнению политолога Петра Олещука, украинцы продолжают надеяться на Зеленского. Ибо, по большому счету, больше не на кого.

Никто из избирателей Зеленского не хочет возвращения старых лиц в политике. Новой альтернативы также нет. У среднестатистического избирателя Зеленского нет выбора, чем ждать, что президент реализует в полной мере обещанное,

– отмечает Петр Олещук.



Отношение украинцев к Зеленскому / инфографика 24 канала

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Как будут влиять на рейтинги Зеленского проблемы в монобольшинстве "Слуги народа"

По словам Олещука, так называемая группа Коломойского, конечно, серьезно дестабилизирует ситуацию во фракции "Слуга народа". Впрочем, для подавляющей части избирателей партия "Слуга народа" без Зеленского не существует. Для них "СН" – парламентское отражение Зеленского.

Глобально на рейтинги "Слуги народа" процессы в монобольшинства, связанные с группой Коломойского, не повлияют. Рейтинги партии будут зависеть от действий власти и Зеленского в частности,

– убежден эксперт.

Петр Олещук добавляет: конфигурация политического поля в Украине складывается удачно для "Слуги народа". Основные конкуренты – "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь" – те самые, которым год назад Зеленский оппонировал. И это создает для "СН" прекрасный политический контраст, что обуславливает незначительное падение поддержки.



Главные достижения президента за год / Инфографика 24 канала

По его мнению, выводы относительно формирования избирательных списков у Зеленского сделают. Но проблемы были ожидаемыми. Партия возникла перед самыми выборами. Соответственно, там оказалось много случайных людей и тех, кто защищает чьи-то корпоративные интересы. Но это касается всех украинских партий – расколы сопровождают политсилы в течение всего периода независимости. Чтобы ситуация изменилась, надо, чтобы вся политическая система эволюционировала до четкой идеологизации партий.

Какие общественно-политические настроения украинцев?

Согласно опросу группы "Рейтинг", проведенного 4-7 апреля, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то результаты были бы такими:

"Слуга народа" – 22,3%;

"Европейская солидарность" – 18,6%;

"УДАР" – 13,5%;

"Батькивщина" – 9,4%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" - 7,2%;

"Голос" – 5,9%.

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Удастся ли проголосовать за "антиколомойский" закон

Группа Коломойского пытается заблокировать рассмотрение "антиколомойского" закона и сорвать это решение. Решение может проходить непросто. В то же время, отмечает Петр Олещук, голосование за принятие изменений в регламент (антиспамовский закон – 24) показало, что голоса в парламенте есть.

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Что известно про "антиколомойский" законопроект?

Документ является одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине. Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.

Закон предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

После принятия в первом чтении "антиколомойского" закона народные депутаты внесли рекордное количество поправок – 16 тысяч, что делает невозможным своевременное рассмотрение документа.

По мнению экспертов и нардепов, такое количество правок внесли с целью затягивания принятия важного для государства документа, которым запрещается возврат бывшим собственникам национализированных банков. В частности, "Приватбанка" олигарху Коломойскому. Если закон не примут, то МВФ может отказать Украине в очередном транше, что грозит дефолтом.



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