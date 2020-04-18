Игра в имитацию: примет ли Рада "антиколомойский" законопроект

Зеленский и "слуги народа" придумали, как обойти 16 тысяч правок, что подал к банковскому закону Поляков, Дубинский, Смаглюк-Василевская и другие. Они изменили регламент, но Поляков с Дубинским уже заблокировали и подписание этого документа. Сможет ли Рада принять "антиколомойский" законопроект – читайте в программе "Политическая кухня".

Ось список тих депутатів, які подали більше, ніж 1 тисячу правок: Антон Поляков, якого раніше вигнали зі "Слуги народу", Віктор Бондар з групи "За майбутнє", а також представники монобільшості Дмитро Чорний, Ольга Василевська-Смаглюк, Олег Дунда, Сергій Демченко і Олександр Дубінський.

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Те, що "слуги" олігарха будуть саме так банально зривати голосування було очевидно одразу після ухвалення закону за основу. Звісно, ніхто не очікував від них аж такого ентузіазму. Щоправда, більшість правок подані під копірку, і, схоже, писалися зовсім не в офісах депутатів.

Антон Поляков, який подав 6 тисяч правок до документу, в цей час начебто навіть у місті не був, згідно з тим, що він потім говорив журналістам. А от депутат Олександр Дубінський їздив під час творчих мук до свого навіть не татка, а "папіка". Це зафіксували журналісти програми "Наші гроші".



Антон Поляков, Олександр Дубінський / Колаж 24 каналу

Щоб усім все було зрозуміло: в законопроєкті 52 сторінки, 16 тисяч правок. Виправити депутати хотіли кожне слово, адже там близько 16 тисяч слів. Тобто, ні в кого не виникає сумнівів, що ці правки подавалися, аби зовсім зірвати розгляд проєкту чи максимально його затягнути.

Смотрите полный видеоблог Анны Калюжной "Политическая кухня" за 18 апреля 2020:

Якби в Раді повністю розглядали ці правки, нардепам на це знадобилося б не менше, ніж пів року. А цього ми собі дозволити не можемо. Адже Україна й так кілька років не може отримати фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.



Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

У МВФ пообіцяли транш допомоги одразу в 2 мільярди доларів, якщо Рада ухвалить Ринок землі, і банківський закон. Те, що транш від Міжнародного валютного фонду нам потрібний стало зрозуміло вже восени 2019 року, коли ми недоотримували надходження до бюджету. Також через коронавірус велика частина бізнесу не працює, отже не платить податки, а витрати навпаки зростають, зокрема, і на медицину.

Рада в останній версії бюджету, яку проголосувала, заклала 300 мільярдів гривень дефіциту. Це означає, щонайменше кожної четвертої гривні запланованої на пенсії, зарплатню вчителям, лікарям, пожежникам, на армію і на ремонти доріг фізично немає й не буде.



Зміни до держбюджету / Інфографіка 24 каналу

Ці гроші треба десь взяти. Коломойський в інтерв'ю The New York Times пропонував, щоб ці гроші Україна взяла в Росії.

Ну і що, що Російська Федерація за останні 6 років анексувала Крим, вбила 13 тисяч наших громадян, і продовжує вбивати, подумаєш. А МВФ "Приватбанк" не хоче Коломойському віддавати, чи повертати 2 мільярди доларів, які він хоче відсудити в України. Що страшніше?

Заступник голови Комітету з питань бюджету Олександр Трухін відзначив, що можна ці 300 мільярдів дефіциту взяти з внутрішнього ринку. Тобто, в Коломойського, в якого й так немає грошей.

Чи може їх взяти поступово з кожного олігарха, між якими Зеленський ділив області. Як громадянка я на таке не згодна. Бо для мене зрозуміліші кредитні 7% від МВФ, а от міри лобістським забаганкам олігархату я не знаю. Адже мірила не існує, вони бездонні. Тож президент принаймні публічно вдає, що розуміє: єдиний адекватний вихід – транш МВФ після ухвалення "антиколомойського" законопроєкту.

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У "Слузі народу" начебто знайшли вихід із ситуації, як не розтягувати задоволення слухати перли від Полякова з Дубінським на пів року. Рада розглянула змін до регламенту, які восени подав Зеленський. І ухвалила зміни в цілому.

Довідка. Згідно зі змінами до регламенту Верховної ради, якщо до проєкту закону подано більше, ніж 500 правок, то 150 депутатів можуть ініціювати розгляд за спецпроцедурою.

Там майже все зосереджено в руках Комітету, а в профільному Комітеті з банківського закону обіцяли, що передадуть на розгляд в зал документ вже до кінця наступного тижня.

Втім, Поляков з Дубінським вже заблокували підписання закону, зареєструвавши постанови про його скасування. Навіть "Європейська солідарність" цього не зробила, попри незадоволення змінами. Опозиції ж пообіцяли що вони – тимчасові.

І тут постає питання: чому "слугам народу", щоб вигнати з фракції Полякова, вистачило лише того, що він якось критикував партію, але замало, що 5 депутатів з їхньої фракції заблокували розгляд найважливішого економічного закону? Бо навіть після ухвалення проєкту вони будуть намагатись скасувати його через Конституційний суд. Допомагатиме їм у цьому "Батьківщина" і "За майбутнє".

У них навіть є формальна причина, щоб звертатись до суду. Адже банківський закон ухвалюватимуть за спецпроцедурою, яку затвердили вже після того, як ті депутати подали 16 тисяч правок. Конституція в таких питаннях зворотної дії не схвалює.

Фактично, Рада могла уникнути цієї історії, якби ухвалила банківський закон одразу за основу і в цілому. Є люди, які вважають, що на Банковій спеціально піддалися Коломойському, щоб, наприклад, дати йому час на те, аби вивезти з банку якомога більше грошей.

Саме у дні бурхливої діяльності Ради, партнери Коломойського Суркіси в Апеляційному суді відсудили у державного "Приватбанку" 7 мільярдів гривень. Нібито це їхні депозити.

Що відомо про позов Суркісів до НБУ

Велика Палата Верховного Суду призначила до розгляду справу за позовом родини Суркісів до Національного банку.

Члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не пов'язані з ексвласниками "Приватбанку".

У Нацбанку ж переконані, що родина Суркісів мала особливі стосунки з колишніми власниками банку. Тому отримувала кредити та розміщувала депозити не на ринкових умовах.

Загалом родина Суркісів планує стягнути з "Приватбанку" 1,05 мільярда гривень, 266,2 тисячі доларів США та 7,8 тисячі євро.

Хоча претензії держави до Коломойського саме в тому, що він через пов'язаних осіб вивів перед націоналізацією з банку 5,5 мільярдів доларів. До речі, журналісти "Наших грошей" зафіксували, як юрист Суркісів розмовляв з Дубінським біля офісу Коломойського перед рішенням Апеляційного суду.

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Крім цього, суд в Лондоні на аналогічну претензію Суркісів відмовився їм щось відшкодовувати, визнавши їх пов'язаними з Коломойським людьми. В лондонському арбітражі Коломойський поступово програє, на відміну від українських судів, де судді обурюються, що їм лише 47 тисяч гривень на час карантину доведеться отримувати. Через що Рада нараховує їм попередні зарплати у розмірі понад 200 тисяч.

Ви потерпите, а судді, які забирають наші з вами гроші на користь Коломойського з Суркісом, ні. Люди Коломойського в Раді роблять все, щоб змінити керівництво Нацбанку, щоб держава відмовилась від лондонських претензій.

Там олігарх сильно програє, а ще в нього арештовано 2,5 мільярди доларів активів по всьому світу. Коломойський через своїх ручних "ланцюгових псів" постійно атакує голову Нацбанку Якова Смолія, і весь топменеджмент. Сподівається, що йому вдасться позбутись їх, як вже позбувся прем'єра і генпрокурора.