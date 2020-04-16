90% препятствий на пути к голосованию преодолены, – эксперт об "антиколомойском" законе
Верховная Рада Украины одобрила изменения в регламент, которые должны разблокировать рассмотрение "антиколомойского" законопроекта. О том, примут ли сам законопроект – читайте дальше.
"Слуги" поспішають із голосуванням за "антиколомойський" законопроєкт, тому що Україні потрібний кредит від МВФ. Таку думку в ефірі програми "Політанатомія" висловив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.
До теми У Раді блокують законопроєкт, який мав протидіяти блокуванню законопроєктів
За його словами, за "антиколомойський" законопроєкт назбирається достатньо голосів, оскільки головний бар'єр вже перебороли.
Ці поправки в регламенті – це 90% перешкод на шляху до голосування. Розуміючи значущість цього законопроєкту, його може підтримати "Голос" і "ЄС",
– переконаний Тизенгаузен
За словами експерта, кредит від МВФ вже є закладений в прийнятому бюджеті. "Слуги народу" розраховують отримати його найближчим часом, тому приймають такі швидкі рішення зі змінами до регламенту.
Що передбачає законопроєкт про протидію законодавчому спаму?Ухвалений документ переносить усе навантаження з сесійної зали Ради у комітет. Останній видаватиме у зал вже консолідовану позицію. Депутати ж зможуть наполягати на розгляді лише однієї правки від кожних мажоритарних і по 5 правок на фракцію.
У такий спосіб незліченна кількість правок, у яких можна вказати навіть по черзі кожне слово законопроєкту, зменшиться до обмежень у кілька сотень, а то й десятків.
На запитання ведучого, чи дасть МВФ гроші Україні розуміючи, що цей закон може бути скасований, експерт відповів, що, ймовірно домовленість вже є.
Політичний експерт Петро Олещук також вважає, що Верховна Рада голосуванням за зміни до регламенту показала, що більшість голосів за "антиколомойський" закон вже є. А шляхи блокування законопроєктів, які використовують українські депутати – це "законодавчий тероризм".
Тут може використовуватись аргумент щодо обмежень конституційних прав депутатів щодо участі в законодавчому процесі. Ситуація може дійти до повного абсурду, оскільки це – плюндрування самої інституції і ідеї парламентаризму. З цим треба боротись,
– вважає Олещук.
Як повідомив експерт, закордоном депутати більше турбуються про власну репутацію, імідж і загалом про перспективи залишатися у депутатському кріслі.
"У нас репутація як запобіжник не працює, тому доводиться вигадувати ці штучні юридичні запобіжники для того, щоб регулювати розуміння власної політичної відповідальності", – додав Олещук.
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