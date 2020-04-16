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      90% перешкод на шляху до голосування подолано, – експерт про "антиколомойський" закон

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      Верховна Рада / kmu.gov.ua

      Верховна Рада України схвалила зміни до регламенту, які мали б розблокувати розгляд "антиколомойського" законопроєкту. Про те, чи приймуть сам законопроєкт – читайте далі.

      "Слуги" поспішають із голосуванням за "антиколомойський" законопроєкт, тому що Україні потрібний кредит від МВФ. Таку думку в ефірі програми "Політанатомія" висловив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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      За його словами, за "антиколомойський" законопроєкт назбирається достатньо голосів, оскільки головний бар'єр вже перебороли.

      Ці поправки в регламенті – це 90% перешкод на шляху до голосування. Розуміючи значущість цього законопроєкту, його може підтримати "Голос" і "ЄС",
      – переконаний Тизенгаузен

      За словами експерта, кредит від МВФ вже є закладений в прийнятому бюджеті. "Слуги народу" розраховують отримати його найближчим часом, тому приймають такі швидкі рішення зі змінами до регламенту.

      Що передбачає законопроєкт про протидію законодавчому спаму?Ухвалений документ переносить усе навантаження з сесійної зали Ради у комітет. Останній видаватиме у зал вже консолідовану позицію. Депутати ж зможуть наполягати на розгляді лише однієї правки від кожних мажоритарних і по 5 правок на фракцію.

      У такий спосіб незліченна кількість правок, у яких можна вказати навіть по черзі кожне слово законопроєкту, зменшиться до обмежень у кілька сотень, а то й десятків.

      На запитання ведучого, чи дасть МВФ гроші Україні розуміючи, що цей закон може бути скасований, експерт відповів, що, ймовірно домовленість вже є.

      Борис Тизенгаузен / Фото 24 канал

      Політичний експерт Петро Олещук також вважає, що Верховна Рада голосуванням за зміни до регламенту показала, що більшість голосів за "антиколомойський" закон вже є. А шляхи блокування законопроєктів, які використовують українські депутати – це "законодавчий тероризм".

      Тут може використовуватись аргумент щодо обмежень конституційних прав депутатів щодо участі в законодавчому процесі. Ситуація може дійти до повного абсурду, оскільки це – плюндрування самої інституції і ідеї парламентаризму. З цим треба боротись,
      – вважає Олещук.

      Як повідомив експерт, закордоном депутати більше турбуються про власну репутацію, імідж і загалом про перспективи залишатися у депутатському кріслі.

      Петро Олещук / Фото 24 канал

      "У нас репутація як запобіжник не працює, тому доводиться вигадувати ці штучні юридичні запобіжники для того, щоб регулювати розуміння власної політичної відповідальності", – додав Олещук.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Європейська солідарність Партія Голос Слуга народу Законодавство Гроші Транш МВФ МВФ Новини політики
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