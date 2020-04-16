90% перешкод на шляху до голосування подолано, – експерт про "антиколомойський" закон

Верховна Рада України схвалила зміни до регламенту, які мали б розблокувати розгляд "антиколомойського" законопроєкту. Про те, чи приймуть сам законопроєкт – читайте далі.

"Слуги" поспішають із голосуванням за "антиколомойський" законопроєкт, тому що Україні потрібний кредит від МВФ. Таку думку в ефірі програми "Політанатомія" висловив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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За його словами, за "антиколомойський" законопроєкт назбирається достатньо голосів, оскільки головний бар'єр вже перебороли.

Ці поправки в регламенті – це 90% перешкод на шляху до голосування. Розуміючи значущість цього законопроєкту, його може підтримати "Голос" і "ЄС",

– переконаний Тизенгаузен

За словами експерта, кредит від МВФ вже є закладений в прийнятому бюджеті. "Слуги народу" розраховують отримати його найближчим часом, тому приймають такі швидкі рішення зі змінами до регламенту.

Що передбачає законопроєкт про протидію законодавчому спаму?Ухвалений документ переносить усе навантаження з сесійної зали Ради у комітет. Останній видаватиме у зал вже консолідовану позицію. Депутати ж зможуть наполягати на розгляді лише однієї правки від кожних мажоритарних і по 5 правок на фракцію.



У такий спосіб незліченна кількість правок, у яких можна вказати навіть по черзі кожне слово законопроєкту, зменшиться до обмежень у кілька сотень, а то й десятків.

На запитання ведучого, чи дасть МВФ гроші Україні розуміючи, що цей закон може бути скасований, експерт відповів, що, ймовірно домовленість вже є.

Борис Тизенгаузен / Фото 24 канал

Політичний експерт Петро Олещук також вважає, що Верховна Рада голосуванням за зміни до регламенту показала, що більшість голосів за "антиколомойський" закон вже є. А шляхи блокування законопроєктів, які використовують українські депутати – це "законодавчий тероризм".

Тут може використовуватись аргумент щодо обмежень конституційних прав депутатів щодо участі в законодавчому процесі. Ситуація може дійти до повного абсурду, оскільки це – плюндрування самої інституції і ідеї парламентаризму. З цим треба боротись,

– вважає Олещук.

Як повідомив експерт, закордоном депутати більше турбуються про власну репутацію, імідж і загалом про перспективи залишатися у депутатському кріслі.

Петро Олещук / Фото 24 канал

"У нас репутація як запобіжник не працює, тому доводиться вигадувати ці штучні юридичні запобіжники для того, щоб регулювати розуміння власної політичної відповідальності", – додав Олещук.