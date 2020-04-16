У Раді блокують законопроєкт, який мав протидіяти блокуванню законопроєктів

Верховна Рада України схвалила зміни до регламенту, які мали б розблокувати розгляд "антиколомойського" законопроєкту. Втім депутати з так званої орбіти Коломойського взялися одразу ж блокувати самі зміни до регламенту.

На сайті парламенту наразі зареєстровані три постанови, які блокують підписання законопроєкту про протидію законодавчому спаму.

Важливо Рада підтримала законопроєкт про "поправочний спам": що він передбачає

Усі три постанови належать депутатам з орбіти Коломойського:

№1043-П – Тарас Батенко й Ірина Констанкевич, депутатська група "За майбутнє";

№1043-П1 – Олександр Дубінський, працівник телеканалу Коломойського, "Слуга народу";

№1043-П2 – Антон Поляков, раніше його виключили зі складу "Слуги народу".

Наразі українські депутати використовують два шляхи блокування законопроєктів. Між першим і другим читаннями їх просто "засипають" правками, які самі навіть не мають наміру розглядати. Або ж вже після другого читання реєструють постанову, яка пропонує скасувати схвалення законопроєкту.

"Антиколомойський" законопроєкт був заблокований у перший спосіб. Він потребував розгляду у два читання, отже між ними депутати Коломойського нареєстрували 16 тисяч правок.

Водночас законопроєкт про протидію законодавчому спаму вже було схвалено в цілому, тож депутати вдалися до другого методу блокування. Схожий сценарій використовували проти законопроєкту про ринок землі. Тоді у Раді було 12 постанов про його скасування, але їх усіх відхилили.

Що передбачає законопроєкт про протидію законодавчому спаму?Ухвалений документ переносить усе навантаження з сесійної зали Ради у комітет. Останній видаватиме у зал вже консолідовану позицію. Депутати ж зможуть наполягати на розгляді лише однієї правки кожен мажоритарник і по 5 правок на фракцію.



У такий спосіб незліченна кількість правок, у яких можна вказати навіть банально по черзі кожне слово законопроєкту, зменшиться до обмежень у кілька сотень а то й десятків.