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      У Раді блокують законопроєкт, який мав протидіяти блокуванню законопроєктів

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      У Раді блокують підписання законопроєкту про "поправочний спам" / iportal.rada.gov.ua

      Верховна Рада України схвалила зміни до регламенту, які мали б розблокувати розгляд "антиколомойського" законопроєкту. Втім депутати з так званої орбіти Коломойського взялися одразу ж блокувати самі зміни до регламенту.

      На сайті парламенту наразі зареєстровані три постанови, які блокують підписання законопроєкту про протидію законодавчому спаму.

      Важливо Рада підтримала законопроєкт про "поправочний спам": що він передбачає

      Усі три постанови належать депутатам з орбіти Коломойського:

      • №1043-П – Тарас Батенко й Ірина Констанкевич, депутатська група "За майбутнє";
      • №1043-П1 – Олександр Дубінський, працівник телеканалу Коломойського, "Слуга народу";
      • №1043-П2 – Антон Поляков, раніше його виключили зі складу "Слуги народу".

      Наразі українські депутати використовують два шляхи блокування законопроєктів. Між першим і другим читаннями їх просто "засипають" правками, які самі навіть не мають наміру розглядати. Або ж вже після другого читання реєструють постанову, яка пропонує скасувати схвалення законопроєкту.

      "Антиколомойський" законопроєкт був заблокований у перший спосіб. Він потребував розгляду у два читання, отже між ними депутати Коломойського нареєстрували 16 тисяч правок.

      Водночас законопроєкт про протидію законодавчому спаму вже було схвалено в цілому, тож депутати вдалися до другого методу блокування. Схожий сценарій використовували проти законопроєкту про ринок землі. Тоді у Раді було 12 постанов про його скасування, але їх усіх відхилили.

      Що передбачає законопроєкт про протидію законодавчому спаму?Ухвалений документ переносить усе навантаження з сесійної зали Ради у комітет. Останній видаватиме у зал вже консолідовану позицію. Депутати ж зможуть наполягати на розгляді лише однієї правки кожен мажоритарник і по 5 правок на фракцію.

      У такий спосіб незліченна кількість правок, у яких можна вказати навіть банально по черзі кожне слово законопроєкту, зменшиться до обмежень у кілька сотень а то й десятків.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Антон Поляков Олександр Дубінський Новини України Законодавство Ігор Коломойський Слуга народу Верховна Рада Новини політики
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