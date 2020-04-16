В Раде блокируют законопроект, который должен противодействовать блокированию законопроектов
Верховная Рада Украины приняла изменения в регламент, которые должны были бы разблокировать рассмотрение "антиколомойского" законопроекта. Однако депутаты так называемой орбиты Коломойского взялись сразу же блокировать сами изменения в регламент.
На сайте парламента пока зарегистрированы три постановления, которые блокируют подписание законопроекта о противодействии законодательному спаму.
Важно Рада поддержала законопроект о "поправочном спаме": что он предусматривает
Все три постановления принадлежат депутатам с орбиты Коломойского:
- №1043-П – Тарас Батенко и Ирина Констанкевич, депутатская группа "За будущее";
- №1043-П1 – Александр Дубинский, работник телеканала Коломойского, "Слуга народа";
- №1043-П2 – Антон Поляков, ранее его исключили из состава "Слуги народа".
Сейчас украинские депутаты используют два пути блокировки законопроектов. Между первым и вторым чтениями их просто "засыпают" правками, которые сами даже не намерены рассматривать. Или уже после второго чтения регистрируют постановление, которое предлагает отменить одобрение законопроекта.
"Антиколомойский" законопроект был заблокирован в первый способ. Требовал рассмотрения в два чтения, следовательно между ними депутаты Коломойского нарегистрировали 16 тысяч правок.
В то же время законопроект о противодействии законодательному спаму уже был одобрен в целом, поэтому депутаты обратились ко второму методу блокировки. Похожий сценарий использовали против законопроекта о рынке земли. Тогда в Раде было 12 постановлений о его отмене, но их всех отклонили.
Что предусматривает законопроект о противодействии законодательному спаму?
Принятый документ переносит всю нагрузку из сессионного зала Рады в комитет. Последний будет выдавать в зал уже консолидированную позицию. Депутаты же смогут настаивать на рассмотрении лишь одной правки каждого мажоритарщика и по 5 поправок на фракцию.
Таким образом бесчисленное количество правок, в которых можно указать даже банально поочередно каждое слово законопроекта, уменьшится до ограничений в несколько сотен, а то и десятков.
Читайте также
-
Лечение коронавируса в Италии и Украине: мне страшно за нашу странусегодня , 12:00
-
Новости о коронавирусе 16 апреля: новый симптом COVID-19, штурм магазина в Мариуполесегодня , 17:08
-
По делу Шайтанова СБУ задержала экс-бойца Альфы: деталисегодня , 16:49
-
Куча овощей гниет, а сбыта нет: крупнейший оптовый рынок Херсонщины закрыли – видеосегодня , 14:04
-
Суд избрал меру пресечения Татьяне Чорновол: деталисегодня , 17:34
-
Пасхальный обмен пленными завершился: в Украину вернулись 20 пленниковсегодня , 14:13