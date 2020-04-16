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      В Раде блокируют законопроект, который должен противодействовать блокированию законопроектов

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      В Раде блокируют подписание законопроекта о "поправочном спаме" / iportal.rada.gov.ua

      Верховная Рада Украины приняла изменения в регламент, которые должны были бы разблокировать рассмотрение "антиколомойского" законопроекта. Однако депутаты так называемой орбиты Коломойского взялись сразу же блокировать сами изменения в регламент.

      На сайте парламента пока зарегистрированы три постановления, которые блокируют подписание законопроекта о противодействии законодательному спаму.

      Важно Рада поддержала законопроект о "поправочном спаме": что он предусматривает

      Все три постановления принадлежат депутатам с орбиты Коломойского:

      • №1043-П – Тарас Батенко и Ирина Констанкевич, депутатская группа "За будущее";
      • №1043-П1 – Александр Дубинский, работник телеканала Коломойского, "Слуга народа";
      • №1043-П2 – Антон Поляков, ранее его исключили из состава "Слуги народа".

      Сейчас украинские депутаты используют два пути блокировки законопроектов. Между первым и вторым чтениями их просто "засыпают" правками, которые сами даже не намерены рассматривать. Или уже после второго чтения регистрируют постановление, которое предлагает отменить одобрение законопроекта.

      "Антиколомойский" законопроект был заблокирован в первый способ. Требовал рассмотрения в два чтения, следовательно между ними депутаты Коломойского нарегистрировали 16 тысяч правок.

      В то же время законопроект о противодействии законодательному спаму уже был одобрен в целом, поэтому депутаты обратились ко второму методу блокировки. Похожий сценарий использовали против законопроекта о рынке земли. Тогда в Раде было 12 постановлений о его отмене, но их всех отклонили.

      Что предусматривает законопроект о противодействии законодательному спаму?
      Принятый документ переносит всю нагрузку из сессионного зала Рады в комитет. Последний будет выдавать в зал уже консолидированную позицию. Депутаты же смогут настаивать на рассмотрении лишь одной правки каждого мажоритарщика и по 5 поправок на фракцию.

      Таким образом бесчисленное количество правок, в которых можно указать даже банально поочередно каждое слово законопроекта, уменьшится до ограничений в несколько сотен, а то и десятков.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Антон Поляков Олександр Дубинский Законодательство Игорь Коломойский Слуга народа Верховная Рада
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