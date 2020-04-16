Рада підтримала законопроєкт про "поправочний спам": що він передбачає

Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала у другому читанні та у цілому законопроєкт № 1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

За законопроєкт проголосували 242 нардепи. Проти висловились 15 народних обранців, ще 60 – утримались, а 39 – не голосували зовсім.

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Як фракції голосували за закон:

"Слуга народу" – 204;

"Опозиційна платформа – За життя" – 15;

"Довіра" – 10;

Позафракційні – 10;

Всі інші – 0.

Що передбачає законопроєкт:

Не менш, як одна третина від конституційного складу народних депутатів, президент або Кабмін можуть внести проєкт постанови Верховної Ради про скасування рішення щодо прийняття закону, постанови чи іншого акту в цілому. Це зупинить одноосібні подання на скасування якогось закону, який вже схвалила більшість.

Тільки за процедурними рішеннями парламенту можна проводити обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з подальшим голосуванням за її ухвалення, виключення у цілому чи її частини.

У такому ж порядку можуть порушувати питання про розгляд пропозиції чи поправки до тексту статті законопроєкту, який ухвалили у першому читанні, якщо така правка є відсутньою у запропонованій головним комітетом редакції.

Зауважимо, що нардепи часто подають десятки правок до законопроєктів для того, щоб затягнути розгляд закону.

Що відомо про подання депутатами сотні правок?Наразі до "антиколомойського" законопроєкту до другого читання, який вкрай необхідний для отримання кредиту від МВФ, уже подали понад 16 тисяч правок. Така кількість правок – рекорд за всі часи роботи Верховної Ради України.



Раніше понад 4 тисячі правок депутати подали до законопроєкту про відкриття ринку землі. Через це розгляд затягнувся на декілька місяців.