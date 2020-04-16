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      Рада поддержала законопроект о "поправочном спаме": что он предусматривает

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      Рада поддержала законопроект о "поправочном спаме" / Пресс-служба Кабмина

      Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

      За законопроект проголосовали 242 нардепа. 

      Узнайте больше Закон о "поправочном спаме" в Раде: что означает и какие последствия будет иметь

      Что предусматривает законопроект:

      • Не менее, чем одна треть от конституционного состава народных депутатов, президент или Кабмин могут внести проект постановления Верховной Рады об отмене решения о принятии закона, постановления или иного акта в целом. Это остановит единоличные представления на отмену какого-то закона, который уже одобрило большинство.
      • Только по процедурным решениям парламента можно проводить обсуждения учтенного главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием за его принятие, исключение в целом или его части.
      • В таком же порядке могут ставить вопрос о рассмотрении предложения или поправки в текст статьи законопроекта, который приняли в первом чтении, если такая правка отсутствует в предложенной главным комитетом редакции.

      Заметим, что нардепы часто подают десятки правок в законопроекты для того, чтобы затянуть рассмотрение закона.

      Что известно о подаче депутатами сотни правок? Сейчас в "антиколомойский" законопроект ко второму чтению, который крайне необходим для получения кредита от МВФ, уже подали больше 16 тысяч правок. Такое количество правок – рекорд за все время работы Верховной Рады Украины.

      Ранее более 4 тысяч правок депутаты подали в законопроект об открытии рынка земли. Из-за этого рассмотрение затянулось на несколько месяцев.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Законодательство
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