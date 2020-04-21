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      Зеленский о своей международной политике: Всегда стараюсь сделать лимонад с лимона

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      Зеленский говорит, что всегда старается сделать лимонад с лимона в международной политике / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в международной политике надо всегда видеть положительные результаты и уметь не раздувать искру. Так Зеленский прокомментировал центральную роль государства в скандале с импичментом президента США Дональда Трампа.

      "Я всегда стараюсь сделать лимонад с лимона. Сколько бы суждений, слухов и теорий не велось относительно нашей беседы с президентом США и, несмотря на то, что это вылилось в целую историю импичмента, в Украине остались хорошие партнерские и дружеские отношения с США", – заявил Зеленский в ответе на запрос "BBC News Украина".

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      Он отметил, что вместо 250 миллионов долларов военной помощи от США Украина получила 400.

      "К тому же теперь, уверен, гораздо больше и американцев, и европейцев найдут Украину на карте мира", – добавил украинский лидер.

      Издание отмечает, что эксперты предполагают – Зеленский во время разговора подыгрывал Трампу, потому что хотел обеспечить визит в США и личную встречу с американским лидером. Но по стечению обстоятельств визит Зеленского в Вашингтон, которого так хотела команда президента Украины сразу после выборов, так и не состоялся.

      У нас обязательно будет поездка в Вашингтон. Но неправильно говорить об этом во время пандемии коронавируса. Нам нужно преодолеть этот вызов всем вместе, а потом говорить о возвращении к обычному ритму жизни,
      – сказал Зеленский.

      Между тем эксперты утверждают, что диалог на высшем уровне после встречи в Нью-Йорке де-факто поставлен на паузу.

      Что известно об импичменте Трампа и при чем здесь Зеленский

      • Причиной для начала процедуры импичмента Трампа стал его с Зеленским телефонный разговор 25 июля 2019 года. В нем президент США якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.
      • Осенью Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Ее текст гласит, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Впоследствии в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Однако Сенат импичмент не поддержал, поскольку там большинство – республиканцы.
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Дональд Трамп Импичмент Трампа Новости США Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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