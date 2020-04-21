Зеленский о своей международной политике: Всегда стараюсь сделать лимонад с лимона

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в международной политике надо всегда видеть положительные результаты и уметь не раздувать искру. Так Зеленский прокомментировал центральную роль государства в скандале с импичментом президента США Дональда Трампа.

"Я всегда стараюсь сделать лимонад с лимона. Сколько бы суждений, слухов и теорий не велось относительно нашей беседы с президентом США и, несмотря на то, что это вылилось в целую историю импичмента, в Украине остались хорошие партнерские и дружеские отношения с США", – заявил Зеленский в ответе на запрос "BBC News Украина".

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Он отметил, что вместо 250 миллионов долларов военной помощи от США Украина получила 400.

"К тому же теперь, уверен, гораздо больше и американцев, и европейцев найдут Украину на карте мира", – добавил украинский лидер.

Издание отмечает, что эксперты предполагают – Зеленский во время разговора подыгрывал Трампу, потому что хотел обеспечить визит в США и личную встречу с американским лидером. Но по стечению обстоятельств визит Зеленского в Вашингтон, которого так хотела команда президента Украины сразу после выборов, так и не состоялся.

У нас обязательно будет поездка в Вашингтон. Но неправильно говорить об этом во время пандемии коронавируса. Нам нужно преодолеть этот вызов всем вместе, а потом говорить о возвращении к обычному ритму жизни,

– сказал Зеленский.

Между тем эксперты утверждают, что диалог на высшем уровне после встречи в Нью-Йорке де-факто поставлен на паузу.

Что известно об импичменте Трампа и при чем здесь Зеленский