Зеленський про свою міжнародну політику: Завжди намагаюся зробити лимонад із лимона

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що в міжнародній політиці треба завжди бачити позитивні результати та вміти не роздмухувати іскру. Так Зеленський прокоментував центральну роль держави у скандалі з імпічментом президента США Дональда Трампа.

"Я завжди намагаюся зробити лимонад із лимона. Скільки б суджень, чуток та теорій не точилося щодо нашої розмови з президентом США і, попри те, що це вилилося в цілу історію імпічменту, в України залишилися добрі партнерські та дружні відносини зі США", – заявив Зеленський у відповіді на запит "BBC News Україна".

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Він наголосив, що замість 250 мільйонів доларів військової допомоги від США Україна отримала 400.

"До того ж тепер, упевнений, значно більше і американців, і європейців знайдуть Україну на карті світу", – додав український лідер.

Видання зазначає, що експерти припускають – Зеленський під час розмови підігравав Трампу, бо хотів забезпечити візит до США та особисту зустріч з американським лідером. Та за збігом обставин візит Зеленського до Вашингтона, якого так хотіла команда президента України одразу після виборів, так і не відбувся.

У нас обов'язково буде поїздка до Вашингтона. Але неправильно говорити про це під час пандемії коронавірусу. Нам треба здолати цей виклик усім разом, а потім говорити про повернення до звичайного ритму життя,

– сказав Зеленський.

Тим часом експерти стверджують, що діалог на найвищому рівні після зустрічі у Нью-Йорку де-факто поставлений на паузу.

Що відомо про імпічмент Трампа і до чого тут Зеленський