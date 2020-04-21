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      Зеленський про свою міжнародну політику: Завжди намагаюся зробити лимонад із лимона

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      Зеленський каже, що завжди намагається зробити лимонад із лимона у міжнародній політиці / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський зазначає, що в міжнародній політиці треба завжди бачити позитивні результати та вміти не роздмухувати іскру. Так Зеленський прокоментував центральну роль держави у скандалі з імпічментом президента США Дональда Трампа.

      "Я завжди намагаюся зробити лимонад із лимона. Скільки б суджень, чуток та теорій не точилося щодо нашої розмови з президентом США і, попри те, що це вилилося в цілу історію імпічменту, в України залишилися добрі партнерські та дружні відносини зі США", – заявив Зеленський у відповіді на запит "BBC News Україна".

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      Він наголосив, що замість 250 мільйонів доларів військової допомоги від США Україна отримала 400.

      "До того ж тепер, упевнений, значно більше і американців, і європейців знайдуть Україну на карті світу", – додав український лідер.

      Видання зазначає, що експерти припускають – Зеленський під час розмови підігравав Трампу, бо хотів забезпечити візит до США та особисту зустріч з американським лідером. Та за збігом обставин візит Зеленського до Вашингтона, якого так хотіла команда президента України одразу після виборів, так і не відбувся.

      У нас обов'язково буде поїздка до Вашингтона. Але неправильно говорити про це під час пандемії коронавірусу. Нам треба здолати цей виклик усім разом, а потім говорити про повернення до звичайного ритму життя,
      – сказав Зеленський.

      Тим часом експерти стверджують, що діалог на найвищому рівні після зустрічі у Нью-Йорку де-факто поставлений на паузу.

      Що відомо про імпічмент Трампа і до чого тут Зеленський

      • Причиною для початку процедури імпічменту Трампа стала його із Зеленським телефонна розмова 25 липня 2019. У ній президент США нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.
      • Восени Білий дім оприлюднив стенограму розмови Трампа і Зеленського. Її текст свідчить, що Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Згодом у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа. Проте Сенат імпічмент не підтримав, оскільки там більшість – республіканці.
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Дональд Трамп Імпічмент Трампа Новини США Володимир Зеленський Новини політики Новини України
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