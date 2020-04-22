Зеленський пригадав нормандську зустріч з Путіним і "стати на коліна"

Президент України Володимир Зеленський, пояснюючи важливість відновлення переговорів у нормандському форматі, наголосив, що передовсім було важливо, аби такий майданчик для переговорів існував. За його словами, перша зустріч була складною, але ніхто не ставав на коліна, як про це багато говорили.

Якщо немає майданчику, на якому можна домовитися про закінчення війни, ти ніяк її не закінчиш. Про це Володимир Зеленський розповів у фільмі до річниці з моменту його обрання президентом. Транслювали його Офіс Президента і 24 канал.

Важливо Рік президента Зеленського: відео та основні тези з фільму

Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений. Особисто я говорив, що ми готові чекати 1 рік – якщо мінський процес не буде працювати, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові, але рік ще не пройшов,

– заявив президент.

Він підкреслив, що нормандська зустріч 9 грудня 2019 року була складною та на найвищому рівні, який тільки можливий.

"Та ніхто ж країну не здав, нічого такого не було підписано. Як я говорив, що на колінах буду стояти (ще задовго до президентства – 24 канал). Та на зустрічі ніхто ж на коліна не вставав", – наголосив Володимир Зеленський.

Він висловив переконання, що українська делегація вийшла з цієї зустрічі із дуже непоганим результатом. Позитивним глава держави відзначає і той факт, що сам діалог не перервався.

Після таких зустрічей люди можуть знову заморозити свої відносини на кілька років, тоді не буде ніякого прогресу. Часткові перемоги, напевно, є. Та ми почекаємо на повний результат, коли ми повернемо наші території. Ще трішечки треба часу,

– резюмував Президент України.



Про що сторони домовилися на крайній нормандській зустрічі / інфографіка 24 каналу