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      Зеленский вспомнил нормандскую встречу с Путиным и "стать на колени"

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      Зеленский: Нормандская встреча была сложной, но на колени никто не становился / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский, объясняя важность возобновления переговоров в нормандском формате, отметил, что прежде всего было важно, чтобы такая площадка для переговоров существовала. По его словам, первая встреча была сложной, но никто не становился на колени, как об этом много говорили.

      Если нет площадки, на которой можно договориться об окончании войны, ты никак ее не закончишь. Об этом Владимир Зеленский рассказал в фильме к годовщине с момента его избрания президентом. Транслировали его Офис Президента и 24 канал.

      Важно Год президента Зеленского: видео и основные тезисы из фильма

      Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен. Лично я говорил, что мы готовы ждать 1 год – если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы, но год еще не прошел,
      – заявил президент.

      Он подчеркнул, что нормандская встреча 9 декабря 2019 года была сложной и на самом высоком уровне, который только возможен.

      "Но никто страну не сдал, ничего такого не было подписано. Как я говорил, что на коленях буду стоять (еще задолго до президентства – 24 канал). Но на встрече никто на колени не вставал", – подчеркнул Владимир Зеленский.

      Он выразил убеждение, что украинская делегация вышла из этой встречи с очень неплохим результатом. Положительным глава государства отмечает и тот факт, что сам диалог не прервался.

      После таких встреч люди могут снова заморозить свои отношения на несколько лет, тогда не будет никакого прогресса. Частичные победы, наверное, есть. Но мы подождем полного результата, когда мы вернем наши территории. Еще немного нужно времени,
      – резюмировал Президент Украины.


      О чем стороны договорились на последней нормандской встрече / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Нормандский формат Война на Донбассе Нормандская встреча 2019 Президент Украины Аннексия Крыма
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