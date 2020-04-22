Зеленський виступив за повне перезавантаження судової системи
Президент Володимир Зеленський вважає, що протягом усіх років незалежності в Україні вибудувана судова система, яка не працює справедливо. Він виступає за її повне перезавантаження.
Водночас глава держави впевнений, що в Україні залишилось чимало професійних та чесних суддів. Про це він заявив у фільмі "Рік президентства Зеленського", який транслюватиме Офіс Президента і 24 канал.
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Вона може і працює професійно, але в іншу сторону. Тому ми її хотіли перезавантажити. Судову реформу підготували. Складно. Ми це зробимо,
– заявив Зеленський.
Зеленський в якості успішних прикладів роботи правоохоронців назвав справи Сергія Пашинського та Олега Гладковського. За його словами, таких прикладів багато, але потім суди відпускають корупціонерів, чи кримінальних авторитетів. Тому, на його думку, потрібне повне перезавантаження судової системи.
Дивіться відео про рік Зеленського на посаді президента:
Що відомо про судову реформу
Зміни до законів про суддівські органи Верховна Рада ухвалила у другому читанні 16 жовтня. Ініціював документ Президент України Володимир Зеленський. Президентський проєкт закону пропонує одразу декілька законодавчих змін.
- Зміни до закону про люстрацію: законопроєкт передбачає розширення дії закону про очищення влади на осіб, які у період з 21 листопада 2013-го до 19 травня 2019-го протягом одного року і більше обіймали посади голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації та їх заступників;
- Зменшення кількості суддів Верховного Суду України: ухвалений проєкт закону передбачає зменшення максимально можливої кількості суддів Верховного суду з двохсот до сотні;
- Зміна складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів: відтепер кількість членів ВККС зменшиться з 16 до 12. Усі вони призначатимуться на 4 роки Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Натомість раніше по декілька членів обиралися за результатами з'їздів суддів, представників юридичних вищих навчальних закладів, адвокатів, а також омбудсменом та головою ДСАУ;
- Підстави для звільнення членів ВККС: новий закон визначає такі підстави для звільнення члена ВККС: власна заява про звільнення, неспроможність виконувати повноваження, невідповідність вимогам до члена комісії, порушення вимог у сфері запобігання корупції, прогули протягом місяця, нехтування обов'язками. Крім того, усі громадяни отримають право на звернення зі скаргою про вчинення дисциплінарного порушення.
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