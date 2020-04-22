Зеленський виступив за повне перезавантаження судової системи

Президент Володимир Зеленський вважає, що протягом усіх років незалежності в Україні вибудувана судова система, яка не працює справедливо. Він виступає за її повне перезавантаження.

Водночас глава держави впевнений, що в Україні залишилось чимало професійних та чесних суддів. Про це він заявив у фільмі "Рік президентства Зеленського", який транслюватиме Офіс Президента і 24 канал.

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Вона може і працює професійно, але в іншу сторону. Тому ми її хотіли перезавантажити. Судову реформу підготували. Складно. Ми це зробимо,

– заявив Зеленський.

Зеленський в якості успішних прикладів роботи правоохоронців назвав справи Сергія Пашинського та Олега Гладковського. За його словами, таких прикладів багато, але потім суди відпускають корупціонерів, чи кримінальних авторитетів. Тому, на його думку, потрібне повне перезавантаження судової системи.

Дивіться відео про рік Зеленського на посаді президента:

Що відомо про судову реформу

Зміни до законів про суддівські органи Верховна Рада ухвалила у другому читанні 16 жовтня. Ініціював документ Президент України Володимир Зеленський. Президентський проєкт закону пропонує одразу декілька законодавчих змін.