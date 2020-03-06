Судова реформа – одна з найочікуваніших, але її має почати суспільство, – Шмигаль

Новий прем'єр Денис Шмигаль заявив, що реформа судів в Україні є дуже важливою. Проте підійти до цього потрібно комплексно і виважено.

Справді, судової реформи чекають вже декілька років і вона, безумовно, дуже потрібна Україні. Це підтвердив Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Так, прем'єр зазначив, що одних ініціатив уряду, президента та інших чиновників замало. Просто ухвалення нових законів не змінить чинну ситуацію у судах, на яку так часто нарікають українці. Він розтлумачив: людям потрібно перестати давати хабарі суддям і створити на служителів Феміди потужний тиск. Саме тоді вони боятимуться вирішувати справи "за конверти".

Судова реформа на часі. Це буде одна з найскладніших реформ, але без неї ми успішними не будемо. Цю реформу не можуть зробити декілька, навіть наділених повноваженнями. Цю реформу може зробити суспільство,

– зазначив прем'єр.

Що відомо про судову реформу

Зміни до законів про суддівські органи Верховна Рада ухвалила у другому читанні 16 жовтня. Ініціював документ Президент України Володимир Зеленський. Президентський проєкт закону пропонує одразу декілька законодавчих змін.