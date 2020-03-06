Судова реформа – одна з найочікуваніших, але її має почати суспільство, – Шмигаль
Новий прем'єр Денис Шмигаль заявив, що реформа судів в Україні є дуже важливою. Проте підійти до цього потрібно комплексно і виважено.
Справді, судової реформи чекають вже декілька років і вона, безумовно, дуже потрібна Україні. Це підтвердив Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
До теми Судова реформа Зеленського: чи вийде в України цього разу
Так, прем'єр зазначив, що одних ініціатив уряду, президента та інших чиновників замало. Просто ухвалення нових законів не змінить чинну ситуацію у судах, на яку так часто нарікають українці. Він розтлумачив: людям потрібно перестати давати хабарі суддям і створити на служителів Феміди потужний тиск. Саме тоді вони боятимуться вирішувати справи "за конверти".
Судова реформа на часі. Це буде одна з найскладніших реформ, але без неї ми успішними не будемо. Цю реформу не можуть зробити декілька, навіть наділених повноваженнями. Цю реформу може зробити суспільство,
– зазначив прем'єр.
Що відомо про судову реформу
Зміни до законів про суддівські органи Верховна Рада ухвалила у другому читанні 16 жовтня. Ініціював документ Президент України Володимир Зеленський. Президентський проєкт закону пропонує одразу декілька законодавчих змін.
- Зміни до закону про люстрацію:
законопроєкт передбачає розширення дії закону про очищення влади на осіб, які у період з 21 листопада 2013-го до 19 травня 2019-го протягом одного року і більше обіймали посади голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації та їх заступників;
- Зменшення кількості суддів Верховного Суду України:
ухвалений проєкт закону передбачає зменшення максимально можливої кількості суддів Верховного суду з двохсот до сотні;
- Зміна складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів:
відтепер кількість членів ВККС зменшиться з 16 до 12. Усі вони призначатимуться на 4 роки Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Натомість раніше по декілька членів обиралися за результатами з'їздів суддів, представників юридичних вищих навчальних закладів, адвокатів, а також омбудсменом та головою ДСАУ;
- Підстави для звільнення членів ВККС:
новий закон визначає такі підстави для звільнення члена ВККС: власна заява про звільнення, неспроможність виконувати повноваження, невідповідність вимогам до члена комісії, порушення вимог у сфері запобігання корупції, прогули протягом місяця, нехтування обов'язками. Крім того, усі громадяни отримають право на звернення зі скаргою про вчинення дисциплінарного порушення.