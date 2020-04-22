Зеленский выступил за полную перезагрузку судебной системы

Президент Владимир Зеленский считает, что в течение всех лет независимости в Украине выстроена судебная система, которая не работает справедливо. Он выступает за ее полную перезагрузку.

В то же время глава государства уверен, что в Украине осталось немало профессиональных и честных судей. Об этом он заявил в фильме "Год президентства Зеленского", который будет транслировать Офис Президента и 24 канал.

Интересно Судебная реформа – одна из самых ожидаемых, но ее должен начать общество, – Шмыгаль

Она может и работает профессионально, но в другую сторону. Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем,

– заявил Зеленский.

Зеленский в качестве успешных примеров работы правоохранителей назвал дела Сергея Пашинского и Олега Гладковского. По его словам, таких примеров много, но потом суды отпускают коррупционеров, или криминальных авторитетов. Поэтому, по его мнению, нужна полная перезагрузка судебной системы.

Что известно о судебной реформе

Изменения в законы о судейских органах Верховная Рада приняла во втором чтении 16 октября. Инициировал документ президент Украины Владимир Зеленский. Президентский проект закона предлагает сразу несколько законодательных изменений.