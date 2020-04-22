Зеленский выступил за полную перезагрузку судебной системы
Президент Владимир Зеленский считает, что в течение всех лет независимости в Украине выстроена судебная система, которая не работает справедливо. Он выступает за ее полную перезагрузку.
В то же время глава государства уверен, что в Украине осталось немало профессиональных и честных судей. Об этом он заявил в фильме "Год президентства Зеленского", который будет транслировать Офис Президента и 24 канал.
Интересно Судебная реформа – одна из самых ожидаемых, но ее должен начать общество, – Шмыгаль
Она может и работает профессионально, но в другую сторону. Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем,
– заявил Зеленский.
Зеленский в качестве успешных примеров работы правоохранителей назвал дела Сергея Пашинского и Олега Гладковского. По его словам, таких примеров много, но потом суды отпускают коррупционеров, или криминальных авторитетов. Поэтому, по его мнению, нужна полная перезагрузка судебной системы.
Что известно о судебной реформе
Изменения в законы о судейских органах Верховная Рада приняла во втором чтении 16 октября. Инициировал документ президент Украины Владимир Зеленский. Президентский проект закона предлагает сразу несколько законодательных изменений.
- Изменения в законе о люстрации: законопроект предусматривает расширение действия закона об очищении власти лиц, которые в период с 21 ноября 2013 года до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, председателя Государственной судебной администрации и их заместителей;
- Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины: принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до сотни;
- Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей: теперь количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Все они будут назначаться на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Раньше по несколько членов избирались по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсменом и председателем ГСА;
- Основания для увольнения членов ВККС: новый закон определяет такие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность исполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в области предупреждения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.
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