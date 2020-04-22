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      Зеленський хоче створити державну авіакомпанію з власним авіапарком

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      / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський має намір створити національну авіакомпанію, яка б працювала на рівні провідних авіаліній. Держава готова виділити на це гроші.

      Замовлення на літаки у такому разі отримає державне підприємство "Антонов" Про це глава держави сказав у фільмі "Рік президентства Зеленського", який транслюватиме Офіс Президента і 24 канал.

      Знайте більше Рік президента Зеленського: відео та основні тези з фільму

      "Антонов" – велике підприємство, велика кількість робочих місць. Жодного літака не побудовано за останні роки. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші Ан?" – сказав Зеленський. 

      Президент наголосив, що наразі триває робота над програмою, аби втілити плани створення державної авіакомпанії у життя.

      Це моя мрія – зробити сучасну державну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines чи сінгапурських авіаліній. На високому рівні. Держава готова виділити на це гроші саме для того, щоб ми побудували національного перевізника, 
      – сказав Зеленський. 

      Він також додав, що замовлення зроблять українському авіабудівному концерну "Антонов". Зеленський наголосив, що це допоможе створити багато робочих місць.

      Цікаво. Найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" зараз перевозить медичну допомогу у країни Європи з Китаю, зокрема – Польщу та Францію. 

      Дивіться фільм "Рік президентства Зеленського":

       

      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України авіація Володимир Зеленський Президент України
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