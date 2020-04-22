Зеленський хоче створити державну авіакомпанію з власним авіапарком
Президент Володимир Зеленський має намір створити національну авіакомпанію, яка б працювала на рівні провідних авіаліній. Держава готова виділити на це гроші.
Замовлення на літаки у такому разі отримає державне підприємство "Антонов" Про це глава держави сказав у фільмі "Рік президентства Зеленського", який транслюватиме Офіс Президента і 24 канал.
Знайте більше Рік президента Зеленського: відео та основні тези з фільму
"Антонов" – велике підприємство, велика кількість робочих місць. Жодного літака не побудовано за останні роки. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші Ан?" – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що наразі триває робота над програмою, аби втілити плани створення державної авіакомпанії у життя.
Це моя мрія – зробити сучасну державну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines чи сінгапурських авіаліній. На високому рівні. Держава готова виділити на це гроші саме для того, щоб ми побудували національного перевізника,
– сказав Зеленський.
Він також додав, що замовлення зроблять українському авіабудівному концерну "Антонов". Зеленський наголосив, що це допоможе створити багато робочих місць.
Цікаво. Найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" зараз перевозить медичну допомогу у країни Європи з Китаю, зокрема – Польщу та Францію.
Дивіться фільм "Рік президентства Зеленського":
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