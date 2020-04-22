Зеленский хочет создать государственную авиакомпанию с собственным самолетным парком

Президент Владимир Зеленский намерена создать национальную авиакомпанию, которая бы работала на уровне ведущих авиалиний. Государство готово выделить на это деньги.

Заказы на самолеты в таком случае получит государственное предприятие "Антонов" Об этом глава государства сказал в фильме "Год президентства Зеленского", который транслировал Офис Президента и 24 канал.

"Антонов" – крупное предприятие, большое количество рабочих мест. Ни один самолет не построен за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши Аны?" – сказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас идет работа над программой, чтобы воплотить планы создания государственной авиакомпании в жизнь.

Это моя мечта – сделать современную государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или сингапурских авиалиний. На высоком уровне. Государство готово выделить на это деньги именно для того, чтобы мы создали национального перевозчика,

– сказал Зеленский.

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