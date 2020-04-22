Це хаос: Зеленський вважає, що в Україні забагато правоохоронних органів
Президент Володимир Зеленський вважає надмірною кількість правоохоронних органів в Україні. На його думку, цілком достатньо й трьох.
Він виступив за перезавантаження правоохоронних органів. Таку заяву глава держави зробив у фільмі "Рік президентства Зеленського", який транслюватиме Офіс Президента і 24 канал.
Актуально Зеленський виступив за повне перезавантаження судової системи
Держава прийде до того, що кількість цих правоохоронних органів скоротиться. Щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини і вони несуть повну відповідальність за криміногенну ситуацію, що всі хабарники, авторитети, бандити сядуть у в'язницю,
– сказав він.
Президент також поскаржився, що в нинішній ситуації йому складно виконувати передвиборчу обіцянку "весна прийде – саджати будемо" і доводиться вимагати від правоохоронних органів працювати краще.
Водночас, за його словами, одна частина українців вимагає кримінальних справ, інша – не втручатися в діяльність правоохоронних органів.
При цьому він запевнив, що не вказує силовикам, кого потрібно посадити, а кого ні.
Дивіться відео про рік Зеленського на посаді президента:
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