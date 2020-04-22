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      Це хаос: Зеленський вважає, що в Україні забагато правоохоронних органів

      -
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський вважає надмірною кількість правоохоронних органів в Україні. На його думку, цілком достатньо й трьох.

      Він виступив за перезавантаження правоохоронних органів. Таку заяву глава держави зробив у фільмі "Рік президентства Зеленського", який транслюватиме Офіс Президента і 24 канал.

      Актуально Зеленський виступив за повне перезавантаження судової системи

      Держава прийде до того, що кількість цих правоохоронних органів скоротиться. Щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини і вони несуть повну відповідальність за криміногенну ситуацію, що всі хабарники, авторитети, бандити сядуть у в'язницю,
      – сказав він.

      Президент також поскаржився, що в нинішній ситуації йому складно виконувати передвиборчу обіцянку "весна прийде – саджати будемо" і доводиться вимагати від правоохоронних органів працювати краще.

      Водночас, за його словами, одна частина українців вимагає кримінальних справ, інша – не втручатися в діяльність правоохоронних органів. 

      При цьому він запевнив, що не вказує силовикам, кого потрібно посадити, а кого ні.

      Дивіться відео про рік Зеленського на посаді президента:

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Офіс генпрокурора САП НАБУ Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань Новини України Новини політики Реформи
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