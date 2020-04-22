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      Это хаос: Зеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных органов

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      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский считает избыточным количество правоохранительных органов в Украине. По его мнению, вполне достаточно и трех.

      Он выступил за перезагрузку правоохранительных органов. Такое заявление глава государства сделал в фильме "Год президентства Зеленского", который будет транслировать Офис Президента и 24 канал.

      Актуально Зеленский выступил за полную перезагрузку судебной системы

      Государство придет к тому, что количество этих правоохранительных органов сократится. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, что все взяточники, авторитеты, бандиты сядут в тюрьму,
      – сказал он.

      Президент также посетовал, что в нынешней ситуации ему сложно выполнять предвыборное обещание "весна придет – сажать будем" и приходится требовать от правоохранительных органов работать лучше.

      В то же время, по его словам, одна часть украинцев требует уголовных дел, другая – не вмешиваться в деятельность правоохранительных органов.

      При этом он заверил, что не указывает силовикам, кого нужно посадить, а кого нет.

      Смотрите видео о годе Зеленского на посту президента:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Реформы НАБУ Офис генпрокурора САП Государственное бюро расследований
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