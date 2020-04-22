Это хаос: Зеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных органов

Президент Владимир Зеленский считает избыточным количество правоохранительных органов в Украине. По его мнению, вполне достаточно и трех.

Он выступил за перезагрузку правоохранительных органов. Такое заявление глава государства сделал в фильме "Год президентства Зеленского", который будет транслировать Офис Президента и 24 канал.

Актуально Зеленский выступил за полную перезагрузку судебной системы

Государство придет к тому, что количество этих правоохранительных органов сократится. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, что все взяточники, авторитеты, бандиты сядут в тюрьму,

– сказал он.

Президент также посетовал, что в нынешней ситуации ему сложно выполнять предвыборное обещание "весна придет – сажать будем" и приходится требовать от правоохранительных органов работать лучше.

В то же время, по его словам, одна часть украинцев требует уголовных дел, другая – не вмешиваться в деятельность правоохранительных органов.

При этом он заверил, что не указывает силовикам, кого нужно посадить, а кого нет.

Смотрите видео о годе Зеленского на посту президента: