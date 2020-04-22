Год президента Зеленского: видео и основные тезисы из фильма

22 апреля состоялась премьера фильма "Год президента Зеленского". В нем глава государства подытожил свои основные достижения за время при власти и поделился планами на будущее.

Показ ленты анонсировал Офис Президента. После завершения карантина Владимир Зеленский соберет пресс-конференцию по итогам года президентства.

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► Закон об импичменте. Президент подчеркнул, что начал с себя и внес в Верховную Раду законопроект, который не хотели принимать на протяжении 30 лет.

► Снятие депутатской неприкосновенности. Зеленский подчеркнул, что даже в новом парламенте этот законопроект вызвал возмущение. Однако благодаря монобольшинству удалось его принять и выполнить это обещание.

В Украине еще не было такого парламента. По возрасту он младше любого созыва, он ментально другой. Особенно партия "Слуга народа" – да, она разная, их много. Но результат есть результат: 180 законов было принято за 8 месяцев, – подчеркнул глава государства.

► О Кабмине. Зеленский отметил, что правительством командует премьер-министр. Однако он уверен, что за этим должен следить президент.

"Если какой-то министр завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять и делать все, чтобы менять его на другого. Будем так делать, пока не сформируем идеальное правительство, где каждый будет на своем месте", – пояснил он.

► Зарплаты чиновников. Президент подчеркнул, что сейчас украинский чиновник зарабатывает максимум 47 тысяч гривен, зато раньше – это были миллионы. И добавил, что любые изменения – это довольно сложно, ведь делаются они преимущественно через законы. А тысячи правок к важным законопроектам тормозят процесс.

Мы только начали перезагружать власть в стране. Мы сверху – президент, правительство, парламент. Все государственные предприятия, все наблюдательные советы – это все нужно перезагружать. Только тогда страна может иметь шанс вылезти из этой пропасти,

– считает Зеленский.

►Про семью. Зеленский рассказал, что работать приходится без выходных. "Думаю, привыкнуть к моему президентству нельзя. Мы (семья президента – 24 канал) научились так жить. Они понимают, что это ответственная страница не только моей жизни, но и нашей семьи", – пояснил он.

Несмотря на это, жена и дети главы государства все же сталкиваются с определенным дискомфортом. Ведь трудно найти возможность побыть наедине, когда рядом всегда находится охрана.

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