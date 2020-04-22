Зеленский уверен, что закончит войну на Донбассе до конца каденции

Президент Зеленский выразил уверенность, что до 2024 года Украине удастся остановить войну на Донбассе. Глава государства заявил, что сейчас процесс переговоров пытаются ускорить, а вскоре – будут результаты этого.

Об этом украинский лидер рассказал в фильме, который будет транслировать Офис Президента и 24 канал.

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Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать год, готов работать год,

– подчеркнул он.

Зеленский отметил: если Минский процесс не будет работать, его команда будет менять тактику.

"Мы к этому готовы – год еще не прошел. Сейчас еженедельно будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи. То есть, мы ускорили этот процесс, и будут результаты", – добавил он.

По словам Зеленского, после каждой минской встречи должен быть документ, который будет удостоверять определенные договоренности сторон, "шаги вперед".

Год президентства Зеленского: фильм

Что известно о войне на Донбассе?

Ее начали российские отряды, которые вторглись в апреле 2014 года на территорию украинского Донбасса. Это случилось уже после захвата Российской Федерацией Крыма, серии пророссийских выступлений в Украине и провозглашения "государственных суверенитетов" так называемых "ДНР" и "ЛНР".



Несмотря на многочисленные факты участия Вооруженных сил РФ и доказательства причастности России к войне, официально Россия не признает факта своего вторжения в Украину. Однако, все же садится за переговорный стол в рамках нормандского формата и ТКГ в Минске.



По состоянию на ноябрь 2019 года, по подсчетам ООН, известно о более 44 тысячах погибших и раненых в этой войне. Среди них – 25% составляют местные жители.