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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Зеленский уверен, что закончит войну на Донбассе до конца каденции

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty images

      Президент Зеленский выразил уверенность, что до 2024 года Украине удастся остановить войну на Донбассе. Глава государства заявил, что сейчас процесс переговоров пытаются ускорить, а вскоре – будут результаты этого.

      Об этом украинский лидер рассказал в фильме, который будет транслировать Офис Президента и 24 канал.

      Главное Год президента Зеленского: видео и основные тезисы из фильма

      Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать год, готов работать год,
      – подчеркнул он.

      Зеленский отметил: если Минский процесс не будет работать, его команда будет менять тактику.

      "Мы к этому готовы – год еще не прошел. Сейчас еженедельно будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи. То есть, мы ускорили этот процесс, и будут результаты", – добавил он.

      По словам Зеленского, после каждой минской встречи должен быть документ, который будет удостоверять определенные договоренности сторон, "шаги вперед".

      Год президентства Зеленского: фильм

      Что известно о войне на Донбассе?
      Ее начали российские отряды, которые вторглись в апреле 2014 года на территорию украинского Донбасса. Это случилось уже после захвата Российской Федерацией Крыма, серии пророссийских выступлений в Украине и провозглашения "государственных суверенитетов" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

      Несмотря на многочисленные факты участия Вооруженных сил РФ и доказательства причастности России к войне, официально Россия не признает факта своего вторжения в Украину. Однако, все же садится за переговорный стол в рамках нормандского формата и ТКГ в Минске.

      По состоянию на ноябрь 2019 года, по подсчетам ООН, известно о более 44 тысячах погибших и раненых в этой войне. Среди них – 25% составляют местные жители.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Нормандский формат Минские договоренности Война на Донбассе Украина – Россия Оккупированные территории Президент Украины Офіс Президента
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