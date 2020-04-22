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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Создание группы для восстановления контроля над границей: результаты заседания ТКГ

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      О чем договорились во время переговоров в формате ТКГ / president.gov.ua

      Трехсторонняя контактная группа 22 апреля провела очередную встречу в режиме видеоконференции. Украина инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей.

      Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

      Интересно Зеленский уверен, что закончит войну на Донбассе до конца каденции

      О чем еще договаривались в ТКГ

      • В рамках подгруппы по безопасности продолжилась работа по определению следующих участков разведение сил и средств. Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей.
      • В гуманитарной подгруппе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.
      • Также были отмечены достижения украинской стороны в части гуманитарного разминирования социальных объектов, в частности школ, садиков, больниц, кладбищ и тому подобное.
      • Украина и ОБСЕ также выразили обеспокоенность по блокированию работы миссии на оккупированных территориях Донбасса.
      • Участники ТКГ договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.
      • Кроме того, украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

      Новость дополняется

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности
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