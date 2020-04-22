Создание группы для восстановления контроля над границей: результаты заседания ТКГ
Трехсторонняя контактная группа 22 апреля провела очередную встречу в режиме видеоконференции. Украина инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей.
Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Интересно Зеленский уверен, что закончит войну на Донбассе до конца каденции
О чем еще договаривались в ТКГ
- В рамках подгруппы по безопасности продолжилась работа по определению следующих участков разведение сил и средств. Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей.
- В гуманитарной подгруппе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.
- Также были отмечены достижения украинской стороны в части гуманитарного разминирования социальных объектов, в частности школ, садиков, больниц, кладбищ и тому подобное.
- Украина и ОБСЕ также выразили обеспокоенность по блокированию работы миссии на оккупированных территориях Донбасса.
- Участники ТКГ договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.
- Кроме того, украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.
Новость дополняется
Комментарии
Читайте также
сегодня , 18:50 Мэр не будет давать указания полиции, – МВД о требовании Марцинкива немедленно вывезти ромов
powered by lun.ua
Выбор редакции
-
Год президента Зеленского: видео и основные тезисы из фильмасегодня , 17:18
-
ФОПам будут платить пособие на детейсегодня , 14:58
-
Жестокий челендж: на Буковине девушка ради забавы напоила собаку самогоном – видеосегодня , 16:26
-
Год Зеленского: в чем причина высоких рейтингов президентасегодня , 15:01
-
Путин поговорил с Меркель о войне на Донбассе: подробностисегодня , 17:42
-
Пособие по безработице 2020: сколько и кому платят и как оформиться онлайнсегодня , 18:42
Предложения партнеров
Комментарии