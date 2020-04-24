Какую тактику в переговорах по Донбассу избрала Россия и как действовать сейчас Украине

Путину выгодно сейчас провести разведение войск на фронте. Поэтому Россия подталкивает переговорный процесс в Минске. Для Украины оптимальная позиция в переговорах – выжидание.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Путин спешит с переговорами по Донбассу. Потому что ситуация в России из-за падения экономики и коронавируса очень не благоприятная для власти. Главе РФ нужен результат. Президенту Зеленскому сейчас по Донбассу надо избрать тактику по принципу процесса, а не результата. Провести встречу в нормандском формате уже после пандемии. К примеру, осенью,

– замечает Сергей Постоловский.

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По словам эксперта, Путин в недавнем телефонном разговоре с Меркель обсудил предоставление особого статуса Донбассу. Поэтому, чтобы достичь своего результата, Россия будет усиливать военную напряженность на Донбассе, будет давить на Меркель и Макрона.

Зеленскому нужно продолжать переговоры, но не идти на разведение войск. Это не главный вопрос повестки дня. Не идти на какие-то конкретные договоренности, брать на себя обязательства, пока переговоры проходят в режиме видеоконференций. Украине нужно активизировать контакты с Германией и Францией. Убедить Берлин и Париж, что мы все – заложники России и ее воли,

– говорит Постоловский.

Политолог подчеркивает: сейчас кардинально меняется геополитическая картина. Россия заинтересована в изменении ЕС. В первую очередь, границ. Не исключено, что будет возвращена шенгенская зона. То есть, к примеру, Украину лишат безвиза. Усиление контроля относительно передвижений между странами ЕС. Для Путина, замечает Постоловский, чем хуже ЕС, тем ему лучше. Россия активизирует свои усилия по всем направлениям – от шпионажа, информационной пропаганды – до официальных лоббистов в ЕС.

Что известно о заседании Трехсторонней контактной группы

Трехсторонняя контактная группа 22 апреля провела очередную встречу в режиме видеоконференции.

Одним из главных решений стало создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. Это инициатива Украины. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Украинская сторона также настаивала, чтобы новые участки разведения войск отвечали запросам гуманитарного характера и создавали очаги безопасности для местных жителей.

Также обсуждали имплементацию формулы Штайнмайера. И поднимали вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.



Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / 24 канал