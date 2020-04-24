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      Какую тактику в переговорах по Донбассу избрала Россия и как действовать сейчас Украине

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      Путин спешит, а Зеленскому нужно выжидать / gettyimages.com

      Путину выгодно сейчас провести разведение войск на фронте. Поэтому Россия подталкивает переговорный процесс в Минске. Для Украины оптимальная позиция в переговорах – выжидание.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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      Путин спешит с переговорами по Донбассу. Потому что ситуация в России из-за падения экономики и коронавируса очень не благоприятная для власти. Главе РФ нужен результат. Президенту Зеленскому сейчас по Донбассу надо избрать тактику по принципу процесса, а не результата. Провести встречу в нормандском формате уже после пандемии. К примеру, осенью,
      – замечает Сергей Постоловский.

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      По словам эксперта, Путин в недавнем телефонном разговоре с Меркель обсудил предоставление особого статуса Донбассу. Поэтому, чтобы достичь своего результата, Россия будет усиливать военную напряженность на Донбассе, будет давить на Меркель и Макрона.

      Зеленскому нужно продолжать переговоры, но не идти на разведение войск. Это не главный вопрос повестки дня. Не идти на какие-то конкретные договоренности, брать на себя обязательства, пока переговоры проходят в режиме видеоконференций. Украине нужно активизировать контакты с Германией и Францией. Убедить Берлин и Париж, что мы все – заложники России и ее воли,
      – говорит Постоловский.

      Политолог подчеркивает: сейчас кардинально меняется геополитическая картина. Россия заинтересована в изменении ЕС. В первую очередь, границ. Не исключено, что будет возвращена шенгенская зона. То есть, к примеру, Украину лишат безвиза. Усиление контроля относительно передвижений между странами ЕС. Для Путина, замечает Постоловский, чем хуже ЕС, тем ему лучше. Россия активизирует свои усилия по всем направлениям – от шпионажа, информационной пропаганды – до официальных лоббистов в ЕС.

      Что известно о заседании Трехсторонней контактной группы

      • Трехсторонняя контактная группа 22 апреля провела очередную встречу в режиме видеоконференции.
      • Одним из главных решений стало создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. Это инициатива Украины. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению минских соглашений.
      • Украинская сторона также настаивала, чтобы новые участки разведения войск отвечали запросам гуманитарного характера и создавали очаги безопасности для местных жителей.
      • Также обсуждали имплементацию формулы Штайнмайера. И поднимали вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.


      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / 24 канал

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Коронавирус COVID-19 Владимир Путин Владимир Зеленский Разведение войск Нормандский формат
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