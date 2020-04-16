После пандемии коронавируса на первый план выйдет Донбасс, – международник

Накануне Пасхи состоялся обмен пленными по формуле "всех на всех". Как дальше будет развиваться переговорный процесс по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и как будет действовать Россия, – в материале 24 канала.

Обмен пленными – сигнал к Пасхе

Как замечает представитель в Kyivstratpro Тарас Семенюк, обмен пленными – сигнал к Пасхе. Нет ничего ценнее, замечает международник, чем возвращать наших граждан домой из ужасных тюремных заточений.

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Украина и Россия преследуют одну цель – провести обмен до Пасхи. Чтобы показать, что диалог об урегулировании вооруженного конфликта продолжается,

– подчеркивает Тарас Семенюк.



В Украину вернулись заложники Кремля / Фото Офиса Президента

В то же время, отмечает он, это также позитивный пас в сторону главы Офиса Президента Андрея Ермака после скандала с пленками. Обмен пленными, по его мнению, означает, что Ермак держит процесс под контролем, он в игре.

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Что известно о Пасхальном обмене пленными?

Пророссийские боевики на Донбассе 2 апреля предложили украинской власти списки удерживаемых ими людей, которых они готовы отпустить в пределах обмена. Оба списка – отдельно для луганских и донецких боевиков – вместе они включали в себя 19 человек.

8 апреля Трехсторонняя контрактная группа провела видеоконференцию, во время которой стороны достигли принципиальных договоренностей относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи – 19 апреля.

В списки, которые подготовили для обмена пленными, не включены крымчане.

16 апреля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками Донбасса. Украина освободила 20 своих граждан (не 19, как планировалось).

Обмен пленными 16 апреля. Видео

Напомним, о новом обмене пленными ранее договаривались во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия решили, что до следующей встречи обменяют пленных по формату "всех на всех".

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Вопрос Донбасса будет более важным, чем противодействие коронавирусу

Как отмечает Тарас Семенюк, пандемия коронавируса рано или поздно закончится. И тогда на первый план снова выйдет вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Сейчас президент Зеленский имеет благую передышку. Но после пандемии мы снова вернемся к войне на Донбассе. В частности, и встрече в нормандском формате, которая отложена из-за пандемии. Встанет вопрос: что делать дальше – проводить ли местные выборы в ОРДЛО? На каких условиях?

– отмечает Семенюк.

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По убеждению специалиста, нужно приготовиться к большому противостоянию. В частности, в середине страны. Есть группы, которые выступают за мир на Донбассе по разным сценариям. Другие наоборот пытаются усугубить проблему, отделить ее от основного дискурса, чтобы собирать политические очки.



Какое будущее должно быть у оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Зеленский, считает Семенюк, стоит посередине. Президент осторожен в месседжах касаемо Донбасса, поскольку это приводит к реакции радикальных групп и партий.

Зеленский не пойдет на условия России. Потому что его тогда обвинят в государственной измене. Неправильно и ошибочно считать Зеленского пророссийским, что он якобы готов выполнить требования Путина,

– отмечает международник.

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Что будет делать Россия?

По словам Тараса Семенюка, Россия продолжит педалировать тему так называемого консультативного совета. Зеленский пытается быть над вопросом консультативного совета.

"В так называемом консультативном совете нет абсолютно российского или украинского сценария. Никто в Украине не станет вести переговоры с оккупационной администрацией ОРДЛО. Решение посередине", – подчеркивает эксперт.



Зеленский никогда не пойдет на условия Путина / Фото Getty

По его мнению, Россия продолжит военные действия на Донбассе. Но и европейцы будут оказывать давление, чтобы стороны искали возможности для того, чтобы сдвинуть переговорный процесс.

Трудно спрогнозировать, будет ли усиление обстрелов со стороны пророссийских формирований на пасхальные праздники. Боевики активизируются только по взмаху Москвы. Но, когда идет интенсификация обстрелов, это сигнал Киеву – не хотите по-хорошему, будет, как всегда. Впрочем, договориться с Россией сложно. Кремль всегда будет диктовать условия с позиции силы. Правильное решение найти непросто. На стороне Зеленского должен быть политикум,

– отмечает Семенюк.