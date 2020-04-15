Санкции против России: возможна ли отмена на фоне пандемии

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз поднял вопрос санкций Запада против РФ. В частности, он назвал их "аморальными", несмотря на вспышку коронавируса, и отметил необходимость ослабления или снятия. Что означают такие заявления, какова позиция мира и ожидать ли от Москвы попыток воспользоваться ситуацией – в материале сайта 24 канала.

Что сказал Лавров?

Сергей Лавров во время пресс-конференции на вопрос, какие санкции, по его мнению, должны быть сняты в первую очередь и как это может быть связано с пандемией коронавируса, ответил, что от ограничений Запада все же стоит отказаться. И, по его словам, с пандемией это связано напрямую.

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При этом Лавров ссылается на слова генсека ООН Антониу Гуттереша, который якобы "об этом заявил очень четко".

Стоит отметить Гутерреш ранее действительно призвал руководителей государств, входящих в G20, отменить определенные пошлины и санкции, которые могут помешать поставкам продовольствия, предметов первой необходимости и санитарно-медицинских товаров. О снятии всех санкций речь не шла. Однако для российской правящей верхушки, которая привыкла с легкостью манипулировать информацией, такие детали, вероятно, не стоят внимания.



Лавров провел пресс-конференцию в онлайн режиме / скриншот

При этом Лавров отметил, что "односторонние санкции являются нелегитимными сами по себе, а те, которые сокращают возможности противодействовать пандемии в нынешних условиях, являются абсолютно аморальными и нечеловеческими". По его убеждению, их неприемлемость нужно закрепить в виде международной договоренности. Ведь введенные из-за нарушения Россией международных норм ограничения, по его словам, сейчас "наносят ущерб положению простых людей".

Однако Кремль не будет просить ЕС снять введенные санкции.

Если Евросоюз поймет, что этот метод (санкции – 24) уже исчерпал себя и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, конечно, мы будем готовы ответить взаимностью. Но просить сделать это мы не собираемся,

– говорит Лавров.

Предыдущие призывы РФ отменить санкции из-за COVID-19

Санкции против России были введены из-за незаконной аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. И Кремль ранее неоднократно пытался достичь их ослабления или отмены. Сейчас же здесь пытаются сыграть на кризисе из-за пандемии коронавируса.

Так, 18 марта председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев предложил отменить все санкции именно в связи с COVID-19.

Назрела необходимость глобальной договоренности об одновременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом безопасности ООН,

– отметил он.

Снятие всех односторонних санкций, по его мнению, поможет бороться с пандемией и уменьшить риск затянувшегося экономического кризиса в мире. А сами ограничения он назвал "искусственными препятствиями экономическому развитию конкурентов, что маскируются под инструменты политического возмездия за ненадлежащее поведение".

Подобную идею озвучил президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции лидеров G20 26 марта.



Путин вспоминал о снятии санкций во время выступления на G20 / Фото Getty Images

В начале апреля Кремль также пытался протолкнуть через Генассамблею ООН резолюцию, которая открывала возможность отмены санкций в отношении России под видом борьбы с COVID-19. Украина заблокировала ее проект.

"Ничто не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодолении его последствий. На этом фоне попытки злоупотреблять гуманитарными целями, чтобы подложить мину под международные санкции, примененные в ответ на грубые нарушения международного права, в том числе под санкции за российскую агрессию против Украины, является очевидной манипуляцией России", – объяснил такие действия министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина поддерживает другую резолюцию Генассамблеи ООН относительно коронавируса – не содержащую манипуляций. А Киев, по словам Кулебы, и в дальнейшем будет блокировать попытки России разрушить режим санкций.

Как это комментируют в ЕС?

В Евросоюзе в свою очередь отметили, что санкции против РФ остаются в силе, но они не запрещают гуманитарную помощь, которая предоставляется для борьбы с COVID-19.

В частности, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью Интерфакс-Украина заявил, что никакие санкции ЕС не препятствуют стране, которая находится под ограничениями, бороться с кризисом.

Такого же мнения посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайри.

Санкции, которые были объявлены Евросоюзом в отношении России, сформулированы очень четко. Так же четко прописаны и условия их отмены. Вопрос снятия связан непосредственно с выполнением Минских договоренностей, и в условиях пандемии я не ожидаю каких-либо изменений,

– отметил он.

Кроме того, 3 апреля трое депутатов Европарламента – Андрюс Кубилюс (Литва), сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Витольд Ващиковский и глава неформальной группы друзей европейской Украины Петрас Ауштревичус – обратились к руководству Еврокомиссии, выразив обеспокоенность идеями возможного снятия санкций с России во время пандемии. Так, они призвали пересмотреть режимы санкций ЕС.

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Также – попросили об усилении давления на российские власти с требованием прекратить боевые действия на Донбассе, чтобы украинское правительство и международные организации могли противодействовать распространению COVID-19 в регионе.

Ожидать ли от России попыток снятия санкций в дальнейшем?

Хотя Лавров и отметил, что Кремль "не будет просить об этом", эксперты имеют вполне обоснованные основания не доверять словам российского министра.

Так, посол Украины в ООН Сергей Кислица в интервью РБК-Украина отметил, что попытки Кремля воспользоваться нынешней ситуацией еще будут. В частности, по его словам, Россия хочет использовать пандемию, чтобы ослабить санкции и отбелить свой имидж в глазах цивилизованного мира.

Россияне – большие мастера многоходовок. Они могут не иметь изысканности в своих действиях, они часто действуют кондово, и в заявлениях, и в дипломатических шагах. Но они – мастера закулисной, тайной дипломатии. Надеяться, что Россия получила отпор и остановилась, когда Украиной и ее партнерами было заблокировано русскую резолюцию о санкциях, не стоит,

– пояснил посол.

Он добавил, что вопрос санкций имеет очень широкий электорат в ООН, в частности на Генассамблее. Поэтому России удается "заработать себе определенные баллы" среди стран, выступающих против односторонних санкций в целом.

Здесь дипломат приводит пример односторонних санкций США против Кубы, а также – иранских санкций, в отношении которых в западном мире нет единства. Поэтому, когда Россия выносит вопрос снятия ограничений, она это делает "в красивой упаковке", которая привлекательна для значительного количества членов Генассамблеи ООН.

Поэтому расслабляться пока не стоит: Кремль не оставит попыток воспользоваться кризисом в собственных интересах.