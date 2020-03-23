Путин признал украинцев носителями русского языка: какие могут быть последствия

Президент РФ Владимир Путин признал украинцев носителями русского языка и еще больше упростил предоставление гражданства. Сайт 24 канала спросил экспертов, зачем это Кремлю и чем это может обернуться для Украины.

Что случилось?

На днях президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон о гражданстве РФ. Им устанавливается возможность признания граждан Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским языком, носителями русского языка без прохождения процедуры собеседования.

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Совет Федерации принял этот закон 11 марта. Путин подписал также другой документ, который предусматривает сокращение с 6 до 3 месяцев единого срока рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Оба закона вступают в силу через 90 дней с момента официального опубликования.

Для чего это Путину?

Как отмечает Настоящее время, российский нардеп Константин Затулин не скрывал, что это делается для массовой раздачи российских паспортов и для того, чтобы можно было массово "паспортизовать" тех "русских", которые живут за рубежом.

Эксперты же сходятся во мнении, что это идет в контексте путинской доктрины о том, что "нет украинцев, как отдельного народа, а они принадлежат к общему "русского мира". Именно это решение является одним из инструментов, чтобы русифицировать народы, которые Путин считает одним – Беларусь и Украину.

Если говорить в более узком контексте, то, как отметил в комментарии сайту 24 каналу директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко, это дает обоснование российскому вмешательству в дела Украины. А также – оправдание военной агрессии сейчас и в будущем под лозунгами защиты носителей русского языка, которых они считают своими представителями.

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Также, по словам эксперта, это облегчает интеграцию украинцев, которые будут выезжать в Россию.

То, что не надо сдавать тест на знание русского языка, что по определению украинцы, как и белорусы, признаются теми, кто должен знать русский. То есть это – попытка усилить определенные связи или зависимости Украины от России. И, на будущее, оправдать возможное усиление своих агрессивных действий в отношении Украины,

– отмечает Юрий Якименко.

Стоит напомнить, что это все происходит в контексте внутренних процессов России – изменений в Конституцию, и все еще мечты Путина о создании нового государства с Беларусью и Украиной.

"Русский язык – это оружие против Украины в руках Путина. Только защита и усиление нашего собственного языкового и культурного суверенитета – это декларирование для России, мы – самобытная нация со своими правами. Это – вопрос не только защиты культуры, но и национальной безопасности. Языковой фронт отныне официально не менее важен для украинцев и для государства, чем фронт военный", – пояснил директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.



Путин все еще не может отойти от идеи "русского мира" / 24 канал

Кроме того, для Путина, как и для верхушки российской элиты, совершенно ясно, что без Украины существование России будет достаточно проблематичным с точки зрения идентичности прежде всего, отметил в комментарии сайту 24 каналу глава Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

По его словам, для Москвы это – вопрос выживания, когда Украина полностью перережет пуповину, которую в свое время нам навязали, и мы покажем настоящую историю и культуру, которая имела начало именно здесь, к чему Россия на самом деле не имеет отношения.

Увеличит ли это число желающих получить паспорт РФ?

Пока иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, которое проводит профильная комиссия. Такой статус дает право получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

Однако для тех, кто хотел это сделать, даже сдача экзамена по русскому языку не была большой преградой. И желающие получить паспорт РФ в будущем, так или иначе это бы сделали.

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Сейчас прежде всего под прицелом РФ Восток и Юг Украины, что, в болезненном воображении Путина – так называемая "Новороссия". Однако по-прежнему российские пропагандисты говорили о нарушении прав русскоязычных на территории всей Украины. Теперь же, по мнению экспертов, такой информации будет больше.

То есть этим законом фактически жители всей Украины, в том числе и Западной, в глазах Путина и РФ лишаются права не знать и не понимать русский язык. И теперь, если какой-то русский приедет в Украину и украинец скажет, что не понимает русского, для него это будет нарушением российского законодательства,

– объясняет сайту 24 канала Андрей Юсов.

Однако и здесь можно проглядеть определенный позитив. Так, по мнению Виталия Балы, всех, кто получит паспорт РФ, следует автоматически лишать гражданства Украины. Таким образом они не будут влиять на результаты выборов. И не смогут здесь занимать должности в местной или центральной власти.

Российское гражданство в 2019 году получили почти 498 тысяч иностранцев – больше, чем в 2018 году (269 тысяч человек). Большинство новых паспортов России в 2019 году получили именно украинцы (около 300 тысяч) – преимущественно жители ОРДЛО.

Как реагировать Украине?

Сейчас реакции официального Киева на ситуацию нет. И о том, является ли это ошибкой – мнения экспертов разделились.

Как отмечает Андрей Юсов, если мы говорим о гибридной войне, реакция должна быть. Если же ее нет, то это как принцип "молчание – знак согласия":

Мы видим возмущение соцсетей, видим реакцию интеллигенции, активистов, экспертов. Но мы не видим реакции украинской власти. Киев далее "играет в страуса", что бы ни сказал или не сделал Путин – или не реагирует вообще, или реагирует вяло и с большим опозданием, под давлением общественности.

Юрий Якименко в свою очередь отмечает, что прежде всего это – внутренне российское дело. Принятие закона, регулирующего правовые отношения внутри РФ, то есть который облегчает процедуру получения гражданами других стран российского гражданства. И это действительно право российской власти – принимать такой закон.

Однако другое дело – как он будет использоваться и что будет дальше. Поэтому, украинская власть должна прежде всего готовиться к возможным последствиям и планировать действия в ответ. Пока же, по словам эксперта, допустим воздержаться от официальных заявлений по этому поводу. Особенно с учетом сложной ситуации с пандемией коронавируса, в которой оказался весь мир.

Стоит напомнить, что 24 апреля 2019 года Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ОРДЛО. 3 августа 2019 года президент РФ подписал федеральный закон, который упрощает оформление вида на жительство в России всем гражданам Украины.