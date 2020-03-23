Путін визнав українців носіями російської мови: які можуть бути наслідки

Президент РФ Володимир Путін визнав українців носіями російської мови і ще більше спростив надання громадянства. Сайт 24 каналу запитав експертів, навіщо це Кремлю і чим це може обернутися для України.

Що сталося?

Днями президент РФ Володимир Путін підписав зміни до закону про громадянство РФ. Ним встановлюється можливість визнання громадян Білорусі й України, які вільно володіють російською мовою, носіями російської мови без проходження процедури співбесіди.

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Рада Федерації прийняла цей закон 11 березня. Путін підписав також інший документ, який передбачає скорочення з 6 до 3 місяців єдиного терміну розгляду заяв про прийом в російське громадянство в спрощеному порядку. Обидва закони набувають чинності через 90 днів з моменту офіційного опублікування.

Для чого це Путіну?

Як зазначає Настоящее время, російський нардеп Костянтин Затулін не приховував, що це робиться для масової роздачі російських паспортів і для того, щоб можна було масово "паспортизувати" тих "росіян", які живуть за кордоном.

Експерти ж сходяться на думці, що це йде в контексті путінської доктрини щодо того, що "немає українців, як окремого народу, а вони належать до спільного "русского мира". Саме це рішення є одним із інструментів, щоб русифікувати ті народи, які Путін вважає одним – Білорусь та Україну.

Якщо говорити у вужчому контексті, то, як зазначив у коментарі сайту 24 каналу директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко, це дає обгрунтування російському втручанню у справи України. А також – виправдання військової агресії зараз і в майбутньому під гаслами захисту носіїв російської мови, яких вони вважають своїми представниками.

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Також, за словами експерта, це полегшує інтеграцію українців, які будуть виїжджати в Росію.

Те, що не треба здавати тест на знання російської мови, ніби за визначенням українці, як і білоруси, визнаються тими, хто має знати російську. Тобто це – намагання посилити певні зв'язки чи залежності України від Росії. І, на майбутнє, виправдати можливе посилення своїх агресивних дій відносно України,

– зазначає Юрій Якименко.

Варто нагадати, що це все відбувається у контексті внутрішніх процесів Росії – змін до Конституції, та все ще мрій Путіна про створення нової держави з Білоруссю та Україною.

"Російська мова – це зброя проти України у руках Путіна. Лише захист і посилення нашого власного мовного та культурного суверенітету – це декларування для Росії, що ми – самобутня нація зі своїми правами. Це – питання не лише захисту культури, а й національної безпеки. Мовний фронт відтепер офіційно не менш важливий для українців і для держави, ніж фронт військовий", – пояснив директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.



Путін все ще не може відступити від ідеї "русского мира" / 24 канал

Крім того, для Путіна, як і для верхівки російської еліти, абсолютно зрозуміло, що без України існування Росії буде достатньо проблематичним з точки зору ідентичності передусім, зазначив у коментарі сайту 24 каналу очільник Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

За його словами, для Москви це – питання виживання, коли Україна повністю переріже пуповину, яку свого часу нам нав'язали, і ми покажемо справжню історію та культуру, яка мала початок саме тут, до чого Росія насправді не має відношення.

Чи збільшить це кількість охочих отримати паспорт РФ?

Поки що іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови за результатами співбесіди, яке проводить профільна комісія. Такий статус дає право отримати російське громадянство за спрощеною процедурою.

Проте для тих, хто хотів це зробити, навіть складання іспиту з російської мови не було великою перепоною. І охочі отримати паспорт РФ у майбутньому, так чи інакше це б зробили.

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Наразі передусім під прицілом РФ Схід і Південь України, що, в хворобливій уяві Путіна – так звана "Новоросія". Однак і раніше російські пропагандисти говорили про порушення прав російськомовних на території всієї України. Тепер же, на думку експертів, такої інформації буде більше.

Тобто цим законом фактично мешканці всієї України, в тому числі і Західної, в очах Путіна і РФ позбавляються права не знати і не розуміти російську мову. І тепер, якщо якийсь росіянин приїде до України і українець скаже, що не розуміє російської, для нього це буде порушенням російського законодавства,

– пояснює сайту 24 каналу Андрій Юсов.

Проте і тут можна прогледіти певний позитив. Так, на думку Віталія Бали, усіх, хто отримає паспорт РФ, варто автоматично позбавляти громадянства України. Таким чином вони не будуть впливати на результати виборів. І не матимуть можливості тут обіймати посади у місцевій чи центральній владі.

Російське громадянство в 2019 році отримали майже 498 тисяч іноземців – більше, ніж в 2018 році (269 тисяч осіб). Більшість нових паспортів Росії в 2019 році отримали саме українці (близько 300 тисяч) – переважно жителі ОРДЛО.

Як реагувати Україні?

Наразі реакції офіційного Києва на ситуацію немає. І щодо того, чи є це помилкою – думки експертів розділилися.

Як зазначає Андрій Юсов, якщо ми говоримо про гібридну війну, реакція повинна бути. Якщо ж її немає, то це як принцип "мовчання – знак згоди":

Ми бачимо обурення соцмереж, бачимо реакцію інтелігенції, активістів, експертів. Але ми не бачимо реакції української влади. Київ далі "грає в страуса", що б не сказав чи не зробив Путін – або не реагує взагалі, або реагує мляво і з великим запізненням, під тиском громадськості.

Юрій Якименко своєю чергою зазначає, що передусім це – внутрішньо російська справа. Прийняття закону, який регулює правові відносини всередині РФ, тобто полегшує процедуру набуття громадянами інших країн російського громадянства. І це дійсно право російської влади – приймати такий закон.

Однак інша річ – як він буде використовуватися і що буде далі. Тож, українська влада повинна передусім готуватися до можливих наслідків і планувати дії у відповідь. Наразі ж, за словами експерта, допустимо утриматися від офіційних заяв з цього приводу. Особливо з урахуванням складної ситуації з пандемією коронавірусу, у якій опинився увесь світ.

Варто нагадати, що 24 квітня 2019 року Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям ОРДЛО. 3 серпня 2019 року президент РФ підписав федеральний закон, який спрощує оформлення посвідки на проживання в Росії всім громадянам України.