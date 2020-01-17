Путін може спричинити початок міжнародного хаосу, – ексміністр Огризко

У Росії змінюється уряд. Проте увагу наразі потрібно звернути на інше: Путін однією з поправок до Конституції РФ фактично кинув виклик міжнародній спільноті. Над чим варто задуматися світові й у чому полягають ризики, пояснив у коментарі 24 каналу ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Однією з поправок до Конституції, як анонсував Путін, буде обмеження пріоритету міжнародного права у Росії. Наразі норма про вищість останнього над державним закріплена у статті 15 Конституції.

Стаття 15, пункт 4 Конституції РФ наразі звучить так:

Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором РФ встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

Путін же бажає обійти норми міжнародного права. Так, під час послання до Федеральних зборів він заявив, що "вимоги міжнародного законодавства і договорів, а також рішення міжнародних органів можуть діяти на території Росії тільки в тій частині, в якій вони не спричинюють обмеження прав і свобод людини і громадянина, не суперечать Конституції РФ".

До теми: Путін анонсував зміни до конституції Росії: що вони передбачають

Таким чином, за словами Володимира Огризка, президент Росії фактично запропонував такі зміни до Конституції, згідно з якими міжнародне право для Кремля більше не буде мати жодного значення. А якщо країна – постійний член Ради безпеки ООН – оголошує міжнародне право для себе нечинним, це означає, що ми фактично починаємо процес переходу в міжнародний хаос. Це – виклик для всіх: і для України, і для світу.

Це – неприйнятно. Я не можу собі уявити, яка країна тепер підписуватиме угоди з Росією (окрім КНДР, Ірану й їм подібних). Тому що в будь-який момент російська сторона може заявити, що ця угода не відповідає інтересам РФ і виконуватися не буде,

– пояснив експерт.

Це стосується і всіх чинних на сьогодні міжнародно-правових інструментів: міжнародні конвенції, договори тощо – на чому, власне, стоїть сучасний світ. Таким чином Росія може убезпечити себе від суду в Гаазі за збитий МН17, злочини на Донбасі, анексію Криму, окупацію частини території Грузії, продовження конфлікту в Нагірному Карабасі, Сирію тощо.

Всі ці речі Кремль хоче вивести за дужки, фактично заявляючи про небажання слухати вищі інстанції, адже у Росії мають власне бачення того, що відбувається.

Для України ця загроза наразі опосередкована. Однак, за словами ексміністра, тут варто діяти нашим західним партнерам, адже їхня байдужість може призвести до дуже негативних наслідків.

Росія і раніше не славилася своєю законослухняністю. Однак на міжнародному рівні офіційно єдине виключення Кремль зробив стосовно рішення Європейського суду з прав людини. Закон про можливості визнавати нездійсненними рішення міжнародних судів, передусім, ЄСПЛ, якщо вони суперечать Конституції РФ набув чинності в грудні 2015 року.

Володимир Огризко пояснює: тоді Москва зробила перший крок, щоб подивитися на реакцію світу – а реакції з боку західних партнерів не було жодної. Більше того – у 2019 році Росії дозволили повернутися в ПАРЄ без виконання жодних умов. Тепер же це перейде на всі аспекти зовнішньої політики.

Однак тут варто згадати третього президента Югославії Слободана Милошевича, якого, зрештою, власні соратники здали в Гаагу, де він доживав свій вік. Експерт переконаний: така доля чекає і на Путіна. Якщо він доведе Росію до стану агонії, то знайдуться сили, які прийдуть до влади, а винних буде знайдено і покарано.

Детальніше про те, для чого це Путіну відставка уряду і як це торкнеться України – у матеріалі 24 каналу.