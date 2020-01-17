Путин может начать международнй хаос, – экс-министр Огрызко

В России меняется правительство. Однако внимание сейчас нужно обратить на другое: Путин одной из поправок к Конституции РФ фактически бросил вызов международному сообществу. Над чем стоит задуматься миру и в чем заключаются риски, пояснил в комментарии 24 канала экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Одной из поправок к Конституции, как анонсировал Путин, будет ограничение приоритета международного права в России. Сейчас норма о превосходстве последнего над государственным закреплена в статье 15 Конституции.

Статья 15, пункт 4 Конституции РФ пока звучит так:

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Путин же хочет обойти нормы международного права. Так, во время послания Федеральному собранию он заявил, что "требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не вызывают ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции РФ".

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Таким образом, по словам Владимира Огрызко, президент России фактически предложил такие изменения в Конституцию, согласно которым международное право для Кремля больше не будет иметь никакого значения. А если страна – постоянный член Совета безопасности ООН – объявляет международное право для себя недействительным, это означает, что мы фактически начинаем процесс перехода в международный хаос. Это - вызов для всех: и для Украины, и для мира.

Это – неприемлемо. Я не могу себе представить, какая страна теперь будет подписывать соглашения с Россией (кроме КНДР, Ирана и им подобных). Потому что в любой момент российская сторона может заявить, что это соглашение не отвечает интересам РФ и выполняться не будет,

– пояснил эксперт.

Это касается и всех действующих на сегодня международно-правовых инструментов: международные конвенции, договоры и т.д. – на чем, собственно, стоит современный мир. Таким образом Россия может обезопасить себя от суда в Гааге за сбитый МН17, преступления на Донбассе, аннексию Крыма, оккупацию части территории Грузии, продолжение конфликта в Нагорном Карабахе, Сирию и тому подобное.

Все эти вещи Кремль хочет вывести за скобки, фактически заявляя о нежелании слушать высшие инстанции, ведь в России имеют собственное видение того, что происходит.

Для Украины эта угроза пока опосредованная. Однако, по словам экс-министра, здесь следует действовать нашим западным партнерам, ведь их безразличие может привести к очень негативным последствиям.

Россия и раньше не славилась своей законопослушностью. Однако на международном уровне официально единственное исключение Кремль сделал относительно решения Европейского суда по правам человека. Закон о возможности признавать невыполнимыми решения международных судов, прежде всего ЕСПЧ, если они противоречат Конституции РФ, вступил в силу в декабре 2015 года.

Владимир Огрызко объясняет: тогда Москва сделала первый шаг, чтобы посмотреть на реакцию мира – а реакции со стороны западных партнеров не было никакой. Более того - в 2019 году России разрешили вернуться в ПАСЕ без выполнения каких-либо условий. Теперь же это перейдет на все аспекты внешней политики.

Однако здесь стоит вспомнить третьего президента Югославии Слободана Милошевича, которого, в конце концов, собственные соратники сдали в Гаагу, где он доживал свой век. Эксперт убежден: такая судьба ожидает и Путина. Если он доведет Россию до состояния агонии, то найдутся силы, которые придут к власти, а виновные будут найдены и наказаны.

Подробнее о том, для чего Путину отставка правительства и как это коснется Украины – в материале 24 канала.