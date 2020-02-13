Это что за дерьмо? Как пранк в лифте показал реальную поддержку Путина

Уже около недели в сети распространяется видео из лифта московской многоэтажки, где блогер прицепил портрет президента РФ Владимира Путина и камеру, которая записывала реакцию жителей дома на такое обновление. Ролик уже набрал более двух миллионов просмотров. А мы разбираемся, какое на самом деле отношение россиян к президенту и почему это – больше, чем пранк.

Портрет Путина в лифте: что это было?

Шуточная акция вызвала настоящие дебаты относительно реального уровня поддержки россиянами своего незаменимого лидера – многие воспринимали такое обновление отрицательно. Жители дома удивлялись, пугались и не сдерживали эмоций:

"Зачем он здесь?"

"Это – худшее, что могло произойти с нашим домом после капремонта"

"Что это, черт возьми, такое? Кто это вообще придумал? Тебя же просто уничтожат... (обращается к портрету – 24)"

"What the fuck? Вы издеваетесь что ли? Куда обратиться? Я не хочу на вот это смотреть"

"Сейчас ему нарисуют рога и усы"

"Черта повесили, бл*ть. С рогами".

Это что за дерьмо? Ой, так нельзя говорить (смеется – 24). А камера со звуком пишет? Какой ужас!

– говорит еще одна из жительниц дома и потом, смеясь, картинно бьет поклоны для фото.

Показательно, что более молодая девушка, которая заходила в лифт после бабушки, предложила снять портрет. Последняя забеспокоилась: "Да зачем?", Хотя сама перед этим призналась, что такое обновление ее напугало.

Положительной можно назвать разве что реакцию семейной пары с ребенком. Мама говорит малышу: "Вот, это – наш президент Владимир Владимирович". И просит с ним поздороваться.

Кто-то из жителей встревоженно замолкает, замечая камеру. В какой-то момент портрет Путина неожиданно падает. Парень, который как раз ехал в лифте, задумался, посмотрел на камеру, и с легкой паникой начал цеплять портрет на место.

Смотрите полное видео пранка:

Как отметил автор ролика Башир Дохов в интервью Российской службе ВВС, видео было снято еще год назад. Сама съемка велась около трех часов и, по словам Дохова, большинство реакций в ролик не вошли. Он отбирал только самые забавные.

По сути, то, что убрал, примерно сводится к двум реакций. Первая – когда люди якобы вообще не замечают (портрет – 24)... И вторая – это человек берет телефон, фотографирует и начинает писать в социальные сети или сбрасывать в чаты. Что люди писали в социальных сетях? Я не знаю, как это найти, но было бы интересно тоже посмотреть,

– объясняет автор ролика.

И добавляет: это сейчас все говорят, что это был главный социологический опрос, а он все таки делал видео, чтобы оно было интересным. Реакций, где бы люди искренне кланялись и говорили, что рады портрету Путина не было.

Рейтинги Путина в России: что видим VS реальность

Хотя видео и прежде всего шутливого характера, в России оно в очередной раз нарушило извечный вопрос – каким же на самом деле является рейтинг Владимира Путина? Некоторые российские СМИ даже предположили, что автора ролика арестовали за пранк. Эту информацию опроверг сам блогер.

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Согласно официальным опросам, которые показывают россиянам, Путин является доминирующей фигурой в политике РФ чуть ли не все 20 лет пребывания у власти. Так, федеральные социологические службы уверяют: сейчас Путина поддерживают около 73% россиян. Независимые организации, такие как "Левада-Центр", показывают несколько меньшую цифру – 68%. Тогда как пик популярности российского лидера был в 2014 году (после аннексии Крыма) – в то время уровень его поддержки составлял 86%. Таким рейтингам могли бы позавидовать большинство западных политиков. Однако есть одно "но".



Девушка "кланяется" портрету Путина / скриншот видео с канала "Блог Бабулы"

Существуют и несколько иные цифры – так называемый "электоральный рейтинг" президента РФ (проголосовали ли бы люди за Путина, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье), согласно последним данным, составляет 38%. И это уже не так впечатляюще.

Как отмечал в комментарии 24 канала политический эксперт Виктор Каспрук, в России действительно состоялся политический дефолт. Доверие к Путину опустилось и в Кремле понимают, что такими темпами выиграть выборы будет проблематично. Именно поэтому они месяц назад решили действовать на опережение – отправить правительство в отставку, таким образом отведя удар, как от Медведева, так и от Путина, за катастрофические последствия, к которым привела их политика.

И, по словам эксперта, Путин понимает: если бы вдруг пришли новые люди в российскую политику – нынешней власти, ему в частности, придется очень жестко отвечать за содеянное за 20 лет.



На самом деле рейтинг Путина стремительно падает / Getty Images

Поэтому сейчас в России особое внимание уделяется моментам, которые могут негативно повлиять на рейтинги президента.

Чего стоит только история с якутским шаманом, который более полугода пешком шел в Москву, чтобы "выгнать Путина", чем привлек внимание всего мира. Российские силовики мужчину задержали, отправили в психоневрологический диспансер, а впоследствии признали невменяемым. Тот объявил о новом походе и направил жалобу в Европейский суд по правам человека.

Детали: Якутский шаман снова идет на Москву выгонять Путина

А накануне стало известно об увольнении с должности офицера-подводника Олега Лавренчука, который, находясь в нетрезвом состоянии, ругался на портрет Путина. Сейчас тот пытается восстановиться на службе через суд.

Историями с задержанием активистов, которые выходят на акции против президента РФ уже никого не удивишь. Из последних – в Санкт-Петербурге полиция арестовала Евгения Козлова, который держал плакат с портретом Путина и надписью "Кощей бессменный".

Далека ли от истины шутка?

Портретов Владимира Путина в лифтах в России, вероятно, больше нет. Однако у его сторонников немало иных способов проявить свою любовь к нему.

Например, президента России изображают на иконах. Некоторые из них потом продают в сувенирных магазинах, аэропортах и ​​на сайтах бесплатных объявлений.



Путин в виде божества или ангела в сувенирных лавках РФ встречается часто

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявил: у президента "не приветствуют появление икон с его изображением".

Но поклонники главы Кремля не ограничиваются его прижизненной канонизацией. Популярностью пользуются также монеты с изображением Путина, его бюст из различных материалов, кольца с лицом, визитки и даже копии термочашки – знаменитого "стакана Путина", которому федеральные каналы посвящают целые сюжеты.



Онлайн-магазины наполнены и другими причудливыми товарами с Путиным

Однако такое идолопоклонство вряд ли можно считать показателем большого уровня поддержки российского президента среди населения. Впрочем, как шутят в РФ, россияне делятся на две части: те, кто любит Путина, и те, кто умеет читать, писать и мыслить критически.