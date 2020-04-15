Санкції проти Росії: чи можливе скасування на тлі пандемії

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре порушив питання санкцій Заходу проти РФ. Зокрема, він назвав їх "аморальними", зважаючи на спалах коронавірусу, і наголосив на необхідності послаблення чи зняття. Що означають такі заяви, яка позиція світу і чи очікувати від Москви спроб скористатися ситуацією – у матеріалі сайту 24 каналу.

Що сказав Лавров?

Сергій Лавров під час пресконференції на запитання, які санкції, на його думку, повинні бути зняті в першу чергу і як це може бути пов'язано з пандемією коронавірусу, відповів, що від обмежень Заходу все ж варто відмовитися. І, за його словами, з пандемією це пов’язано безпосередньо.

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При цьому Лавров посилається на слова генсека ООН Антоніу Гуттереша, який нібито "про це заявив дуже чітко".

Варто зазначити: Гутерреш раніше справді закликав очільників держав, що входять до G20, скасувати певні мита та санкції, які можуть перешкодити поставкам продовольства, речей першої необхідності і санітарно-медичних товарів. Про зняття усіх санкцій не йшлося. Проте для російської правлячої верхівки, яка звикла з легкістю маніпулювати інформацією, такі деталі, певно, не варті уваги.



Лавров провів пресконференцію у онлайн режимі / скріншот

При цьому Лавров зауважив, що "односторонні санкції є нелегітимними самі по собі, а ті, які скорочують можливості протидіяти пандемії в нинішніх умовах, є абсолютно аморальними і нелюдськими". На його переконання, їх неприйнятність потрібно закріпити у вигляді міжнародної домовленості. Адже введені через порушення Росією міжнародних норм обмеження, за його словами, зараз "завдають збитків положенню простих людей".

Однак Кремль не буде просити ЄС зняти запроваджені санкції.

Якщо Євросоюз зрозуміє, що цей метод (санкції, – 24) вже вичерпав себе і відмовиться від тих рішень, які були прийняті в 2014 році, звичайно, ми будемо готові відповісти взаємністю. Але просити зробити це ми не збираємося,

– говорить Лавров.

Попередні заклики РФ скасувати санкції через COVID-19

Санкції проти Росії були запроваджені через незаконну анексію Криму та агресію на Донбасі. І Кремль раніше неодноразово намагався досягти їх послаблення чи скасування. Зараз же тут намагаються зіграти на кризі через пандемію коронавірусу.

Так, 18 березня голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачев запропонував скасувати усі санкції саме у зв’язку з COVID-19.

Назріла необхідність глобальної домовленості про одночасне і тотальне скасування будь-яких економічних санкцій, крім тих, що запроваджені Радою безпеки ООН,

– зазначив він.

Зняття усіх односторонніх санкцій, на його думку, допоможе боротися з пандемією та зменшити ризик тривалої економічної кризи у світі. А самі обмеження він назвав "штучними перешкодами економічному розвитку конкурентів, які маскуються під інструменти політичної відплати за неналежну поведінку".

Подібну ідею озвучив президент РФ Володимир Путін під час відеоконференції лідерів G20 26 березня.



Путін згадував про зняття санкцій під час виступу на G20 / Фото Getty Images

На початку квітня Кремль також намагався проштовхнути через Генасамблею ООН резолюцію, яка б відкривала можливість для скасування санкцій щодо Росії під виглядом боротьби з COVID-19. Україна заблокувала її проєкт.

"Ніщо не заважає співробітництву держав для боротьби з коронавірусом і подолання його наслідків. На цьому тлі намагання зловживати гуманітарними цілями, щоб підкласти міну під міжнародні санкції, застосовані у відповідь на грубі порушення міжнародного права, у тому числі під санкції за російську агресію проти України, є очевидною маніпуляцією Росії", – пояснив такі дії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Україна підтримує іншу резолюцію Генасамблеї ООН щодо коронавірусу – яка не містить маніпуляцій. А Київ, за словами Кулеби, і надалі блокуватиме спроби Росії зруйнувати режим санкцій.

Як це коментують у ЄС?

У Євросоюзі своєю чергою зазначили, що санкції проти РФ залишаються чинними, але вони не забороняють гуманітарну допомогу, яка надається для боротьби з COVID-19.

Зокрема, очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю Інтерфакс-Україна заявив, що жодні санкції ЄС не перешкоджають країні, котра перебуває під обмеженнями, боротися з кризою.

Такої ж думки посол Німеччини в Москві Геза Андреас фон Гайрі.

Санкції, які були оголошені Євросоюзом щодо Росії, сформульовані дуже чітко. Так само чітко прописані і умови їх скасування. Питання зняття пов'язане безпосередньо з виконанням Мінських домовленостей, і в умовах пандемії я не очікую будь-яких змін,

– зазначив він.

Крім того, 3 квітня троє депутатів Європарламенту – Андрюс Кубілюс (Литва), співголова парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Вітольд Ващиковський та очільник неформальної групи друзів європейської України Петрас Ауштревічус – звернулися до керівництва Єврокомісії, висловивши стурбованість ідеями можливого зняття санкцій з Росії під час пандемії. Так, вони закликали переглянути режими санкцій ЄС.

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Також – попросили про посилення тиску на російську владу з вимогою припинити бойові дії на Донбасі, щоб український уряд і міжнародні організації мали змогу протидіяти поширенню COVID-19 у регіоні.

Чи очікувати від Росії спроб зняття санкцій надалі?

Хоч Лавров і зазначив, що Кремль "не проситиме про це", експерти мають цілком обґрунтовані підстави не довіряти словам російського міністра.

Так, посол України в ООН Сергій Кислиця в інтерв’ю РБК-Україна зазначив, що спроби Кремля скористатися нинішньою ситуацією ще будуть. Зокрема, за його словами, Росія хоче використати пандемію, щоб послабити санкції та відбілити свій імідж в очах цивілізованого світу.

Росіяни – великі майстри багатоходівок. Вони можуть не мати вишуканості у своїх діях, вони часто діють кондово, і в заявах, і в дипломатичних кроках. Але вони – майстри залаштункової, таємної дипломатії. Сподіватися, що Росія отримала відсіч і зупинилася, коли Україною та її партнерами було заблоковано російську резолюцію про санкції, не варто,

– пояснив посол.

Він додав, що питання санкцій має дуже широкий електорат в ООН, зокрема на Генасамблеї. Тому Росії вдається "заробити собі певні бали" серед країн, що виступають проти односторонніх санкцій в цілому.

Тут дипломат наводить приклад односторонніх санкцій США проти Куби, а також – іранських санкцій, щодо яких у західному світі немає єдності. Тому, коли Росія виносить питання зняття обмежень, вона це робить "у красивій упаковці", яка приваблива для значної кількості членів Генасамблеї ООН.

Тож розслаблятися наразі не варто: Кремль не залишить спроб скористатися кризою у власних інтересах.