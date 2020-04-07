Пасха-2020: как в храмах будут освящать пасхальные блюда

Усиление карантинных мер в связи с пандемией коронавируса повлияет на празднование одного из самых больших религиозных праздников в Украине – Пасхи. Будут ли пускать в храмы верующих, как будут освящать пасхальные блюда, – в материале 24 канала.

ПЦУ и УГКЦ выполняют все предписания по карантину и разрабатывают формат

Как рассказали 24 каналу в Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви, они придерживаются всех правил во время карантина, введенного из-за коронавируса. Но конкретного решения о том, как будут проходить службы на Пасху и будут освящать праздничные блюда, пока нет.

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Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

По словам священника ПЦУ, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости Георгия Коваленко, возможно, будет решение, чтобы люди в храм вообще не шли. Но уже ближе к Пасхе. Когда будет четче понятна эпидемиологическая ситуация.

На Пасху есть возможность сделать все и традиционно, и с соблюдением норм. Варианты должны быть согласованы между церковью и государственными органами. Идут консультации между Минздравом и Всеукраинским советом церквей. Будет найден формат. Чтобы не подвергать людей опасности и не создавать дополнительных проблем в стране,

– замечает Георгий Коваленко.

Протоиерей УГКЦ Игорь Яцив отмечает: они прислушиваются ко всем требованиям правительства в связи с карантином. В частности, призывают не приходить в храм людей пожилого возраста и детей, а смотреть богослужение онлайн.

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Как может проходить Пасха и освящение пасхальных блюд

Георгий Коваленко отмечает: нет никаких проблем с освящением пасхальных блюд. В этом нет ничего сакрального. Это не освящение иконы или богослужебного предмета, используемого, как святыня.

Главное – богослужение. Освящение – дополнительные внебогослужебные традиции, провозглашение об окончании поста и благословение есть не постное. То, что в корзине, не является святыней,

– подчеркивает Георгий Коваленко.



Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Отец добавляет: в селе одна история – там священник может пройти по улице и освятить блюда. В городе в храм люди могут идти по очереди. Но лучше, чтобы верующие не шли к храму. Или же делали это по очереди, в установленном порядке.

Протоиерей Игорь Яцив также отмечает: УГКЦ призывает людей на Пасху остаться дома и слушать Пасхальное богослужение по телевизору или онлайн.

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Какие рекомендации ПЦУ и УГКЦ:

посмотреть богослужения по телевизору или онлайн;

дома прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой;

в Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ предусмотрено освящение пасхальных блюд с соблюдением всех норм – на улице в течение субботы. Чтобы не было скоплений;

верующие УГКЦ, которые посещают Патриарший Собор Воскресения Христова и захотят прийти на Пасху, слушать богослужение на улице, сохраняя дистанцию в защитных масках. В храм верующие не будут заходить. Только священнослужители.



Важность карантина / инфографика 24 Канала