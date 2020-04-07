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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви

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      Що рекомендують у церкві на Великдень через коронавірус / 24 канал

      Посилення карантинних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу вплине на святкування одного з найбільших релігійних свят в Україні – Великодня. Чи пускатимуть до храмів вірян, як освячувати пасхальні страви, – в матеріалі 24 каналу.

      ПЦУ і УГКЦ виконують усі приписи щодо карантину і виробляють формат

      Як розповіли 24 каналу в Православній церкві України та Українській греко-католицькій церкві, вони дотримуються усіх правил під час карантину, введеного через коронавірус. Але конкретного рішення про те, як проходитимуть служби на Великдень і освячуватимуть святкові страви, наразі немає.

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      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      За словами священника ПЦУ, ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості Георгія Коваленка, можливо, буде рішення, щоб люди до храму взагалі не йшли. Але вже ближче до Великодня. Коли буде чіткіше зрозуміла епідеміологічна ситуація.

      На Великдень є можливість зробити все і традиційно, і з дотримуванням норм. Варіанти повинні бути узгоджені між церквою і відповідними державними органами. Йдуть консультації між МОЗ і Всеукраїнською радою церков. Буде знайдено формат. Щоб не наражати людей на небезпеку і не створювати додаткових проблем у країні,
      – зауважує Георгій Коваленко.

      Протоієрей УГКЦ Ігор Яців зазначає: вони дослухаються до всіх вимог уряду у зв’язку з карантином. Зокрема, закликають не приходити до храму людям старшого віку і дітям, а дивитися богослужіння онлайн.

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      Як може проходити Великдень і освячення пасхальних страв

      Георгій Коваленко наголошує: немає жодних проблем із освяченням пасхальних страв. У цьому немає нічого сакрального. Це не освячення ікони чи богослужбового предмету, що використовується, як святиня.

      Головне – богослужіння. Освячення – додаткові позабогослужбові традиції, проголошення про закінчення посту і благословення їсти не пісне. Те, що в кошику, не є святинею,
      – підкреслює Георгій Коваленко.

      карантин покарання
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Отець додає: в селі одна історія – там священник може пройти по вулиці і освятити страви. В місті до храму люди можуть іти по черзі. Але краще, щоб віряни не йшли до храму. Або ж робили це по черзі, у встановленому порядку.

      Протоієрей Ігор Яців також наголошує: УГКЦ закликає людей на Пасху залишитися вдома і слухати Великоднє богослужіння по телевізору або онлайн.

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      Які рекомендації ПЦУ і УГКЦ:

      • подивитися богослужіння по телевізору чи онлайн;
      • вдома прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою;
      • у Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ передбачено освячення великодніх страв – з дотриманням усіх норм – на вулиці упродовж суботи. Щоб не було скупчень;
      • віряни УГКЦ, які відвідують Патріарший Собор Воскресіння Христового і захочуть прийти на Великдень, слухатимуть богослужіння на вулиці, зберігаючи дистанцію і в захисних масках. До храму віряни не заходитимуть. Тільки священнослужителі.

      карантин
      Важливість карантину / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Релігія Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Публікації Статті Великдень Православна церква України УГКЦ
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