Шпиталізація дітей та COVID-19: чи можуть батьки теж лягти в лікарню

Наразі в наших лікарнях перебуває понад 30 дітей з COVID-19. Щодень кількість маленьких українців, які захворіли та потребують шпиталізації лише збільшується. Звісно, батьки хочуть постійно перебувати поряд з хворими, проте не завжди їм це дозволяють лікарі. Чи мають право мами й татусі лягати до лікарні разом з дитиною, – розбиралась журналістка 24 каналу.

Європейська практика

Якщо ще кілька тижнів тому вважалось, що діти майже не хворіють на COVID-19, то останні статистичні дані спростовують цю інформацію – малеча теж хворіє. На жаль, перебіг хвороби часто не є легким. Декого навіть доводиться шпиталізовувати.

Варто знати За умисне зараження коронавірусом в Україні загрожує 8 років в’язниці

І тоді батьки стикаються з відмовами лікарів, які переконані, що мама чи тато не повинні бути поряд з дитиною допоки вона в лікарні. Хоч для маленького пацієнта залишитись самому в чужих стінах – є справжнім стресом. Що, як відомо, не сприяє швидшому одужанню. Проте у лікарів свій погляд на це питання, тому часто вони відмовляють батькам. Мовляв, в лікарні немає місця ще й для дорослих. Їх банально немає куди класти, бо ліжко-місце передбачене лише для хворого тобто дитини.

Як вберегтись від COVID-19, дивіться тут:

Питання не лише у відсутності місця. Ще одна причина через яку лікарі часто виганяють батьків з лікарні – переконання в тому, що хворою дитиною повинні опікуватись медики, а родичі тут зайві, адже вони тільки заважають лікарям та розносять інфекції. Такої думки часто дотримуються лікарі "старої закалки".

Водночас, більшість їх європейських колег однозначно підтримують необхідність сумісного перебування в лікарні з дитиною до 14 років її матері або одного із законних представників під час стаціонарного лікування такої дитини.

Рекомендуємо Примусова шпиталізація через коронавірус: як працює та кого можуть покарати

До речі, право дітей на те, щоб батьки знаходились біля них без обмежень є ключовою частиною лікування у лікарні й закріплено в одному із перших пунктів Європейської хартії прав дитини, яка знаходиться у лікарні. Це – етична норма, на яку орієнтуються національні системи охорони здоров’я, що турбуються про дітей та виконують Конвенцію про права дитини. Право дитини на те, щоб її родичі завжди знаходились біля неї містить випадки, коли вона ймовірно потребуватиме своїх маму чи тата. Наприклад, в нічний час, коли дитина може прокинутись або під час лікування чи проведення діагностики без або з використанням місцевої анестезії, з або без використання заспокійливих засобів тощо.

В багатьох країнах світу батьки вважаються – головними ліками для хворих дітей. Приміром, у Клівленді (США) рідним навіть дозволяють заходити в операційну. Там навіть дозволяється батькові чи мамі занести дитину на руках і покласти на операційний стіл. На думку тамтешніх анестезіологів краще, коли дитина спокійно засне на операційному столі після чого її почнуть оперувати.



Коли батьки поряд й діти щасливіші та менше хворіють / Фото 24 канал

Справедливості заради варто сказати, що в деяких українських лікарнях теж практикують присутність батьків поряд з дитиною. Хтось в цьому напрямку поглядає на інші країни, а хтось через банальну нестачу молодшого медичного персоналу. Адже мами й татусі доглянуть за дитиною аж ніяк не гірше за медсестер. Щоправда, в більшості лікарень рідним все ж відмовляють.

Шпиталізація під час карантину

Адвокат, керуючий партнер ЮФ"Горецький і Партнери", Олег Горецький зазначає, що постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" з 12 березня до 24 квітня 2020 року на всій території України установлено карантин. Відповідно до цього документу Міністерство охорони здоров’я видало наказ, яким встановлено, що заклади охорони здоров’я не припинять своєї діяльності, але їм необхідно вжити деякі заходи.

Медичні заклади під час карантину повинні:

забезпечити тимчасове припинення планових госпіталізацій пацієнтів;

вжити заходів щодо збільшення частки медичної допомоги, що надаються під час надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку для обміну інформацією в електронній формі;

забезпечити прийом пацієнтів, що мають ознаки гострого респіраторного захворювання в окремих приміщеннях із дотриманням вимог інфекційного контролю;

забезпечити надання екстреної медичної допомоги у повному обсязі.

До теми Що загрожує тим, хто втік з обсервації, – пояснює адвокат

Також встановлено, що у закладах охорони здоров’я не мають припинятись термінові та невідкладні планові госпіталізації та планові операції, що пов’язані з:

наданням медичної допомоги через ускладнений перебіг вагітності та пологи;

наданням медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

наданням медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я хворим на онкологічні захворювання;

наданням паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах; іншими невідкладними та терміновими заходами з госпіталізації та плановими операціями, коли їх перенесення (відтермінування) несе серйозний ризик життю.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Тобто, заклади охорони здоров’я продовжують працювати у звичайному режимі, але встановлені обмеження для відвідування закладів.

Читайте також В Україні тяжкий перебіг COVID-19 очікується в 5% випадках, – лікар-інфекціоніст

Якщо ж захворіла дитина, то необхідно спочатку звернутися до сімейного лікаря, який надасть кваліфікаційну консультацію та визначить процедуру лікування хворого. У випадку загострення ситуації будуть застосовуватися відповідні заходи, передбачені наказами МОЗ.

За законом "Про охорону здоров’я" при стаціонарному лікуванні дітей до 6 років чи тяжкохворих старшого віку, які за висновком лікарів потребують догляду матері або інших членів сім’ї надається можливість перебувати з дитиною в лікарні із забезпеченням безплатного харчування і умов для проживання та виплатою допомоги по соціальному страхуванню у встановленому порядку,

– наголошує Олег Горецький

Проте надається можливість – поняття, яке дозволяє лікарям на власний розсуд вирішувати дозволити батькам бути поряд з дитиною чи ні. Тому в цьому питанні краще апелювати до Європейської хартії з прав дитини та Конвенцію про права дитини.